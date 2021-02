Nous sommes en juin 2020 et la maire de La Possession vient de remporter les élections municipales sur fond de confinement sanitaire et de prime aux sortants. En juillet, elle part en vacances pour un repos post électoral bien mérité avant de revenir début août prête à se consacrer comme promis à ses administrés. Mais contre toute attente, cinq jours plus tard, elle annonce devant les médias sa candidature à l'élection régionale. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après sa conférence de presse, nous en savons un peu plus sur ses projets politiques. Comme on ne change pas une stratégie qui gagne, le fil rouge de son programme reposera sur un seul concept, celui de la démocratie participative si magnifiquement réussi sur sa commune.

La participation citoyenne quelle belle idée ! Tous ceux qui connaissent ou ont connu (et ils sont malheureusement nombreux) l’autoritarisme et la difficulté de Miranville à accepter la moindre contradiction se retiennent de rire sous leurs masques chirurgicaux ou de s’étouffer dans leur barbe. Sauf peut-être le fin et délicat premier adjoint qui, pour reprendre le langage des cyclistes, " lui suce à la roue " patiemment depuis des années dans l’espoir de lui succéder le moment venu.

Il faut dire que les premiers conseils de quartiers promis lors de sa première mandature sont partis en purée à la vitesse de l’éclair avant de réapparaitre timidement avant la fin de son mandat. En 2018, les Gilets jaunes ont aussi expérimenté à leur dépend le concept de démocratie participative façon Miranville : " Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, vous êtes contre moi ". A l’époque, la presse avait sournoisement souligné le flop du premier comité dit citoyen ou l’on avait vu les représentants des gilets jaunes claquer la porte du conseil après avoir découvert effarés que les citoyens volontaires présents étaient aussi tous adhérents du mouvement politique de la première magistrate. Une belle réussite de démocratie participative en effet !!!

Et pourtant, même si elle n’est pas plus vertueuse ni plus sincère que les politiques Peï, il faut lui reconnaitre une véritable intelligence stratégique et un savoir-faire inné pour tromper son monde qui lui ont permis, à force de persévérance, de rentrer dans le cercle très fermé des meilleurs enfumeurs politiques de l’île !

Elle sait se montrer responsable et déterminée auprès de nos élites publics et privées, forçant l’admiration des grands décideurs. Innocente et légèrement ingénue avec ceux censés faire appliquer le droit et la justice, incitant au classement systématique des affaires qui l'embarrassent. Autoritaire et intransigeante en écartant très vite ceux qui risqueraient de faire de l’ombre à sa carrière. Populiste, opportuniste ou amnésique selon ses besoins du moment. Et surtout, elle a ce discours bien rodé du jeune prodige qui parle aux dégoutés de la politique (et ils sont nombreux) " participation citoyenne, éthique, méthodes du passé " la main sur le cœur et le regard embué de sincérité.

Et en face ? Le Président de Région sûr de son ascendant sûr elle grâce aux subventions attribuées à son projet de ville et qui pense qu’il n’aura aucun problème à la faire venir à ses côtés, quitte à lui lâcher un poste de Vice-Présidente (et à faire rentrer le loup dans la bergerie).

La pauvre Ericka ? Ancienne ministre qui n’a pas encore touché terre et maire totalement larguée qui n’arrive même pas à donner une ligne directrice claire à son administration ou à faire appliquer des directives nationales pour protéger ses propres agents ? Elle qui tente d’exister et de rattraper son déficit de communication par des interventions opportunistes au timing dépassé : le Préfet va annoncer des mesures, vite Ericka lance un communiqué pour demander des actes au préfet et au gouvernement ! Des manifestants à l’aéroport, vite Ericka la bouche en cul de poule parle dans le poste pour réclamer un durcissement des mesures de contrôle ! Depuis son élection c’est Ericka va au champ, Ericka fait du vélo, Ericka brasse de l’air !!!

Et on ne peut pas faire l’impasse sur la reine maire Huguette, affublée de son cardinal Séraphin qui, après avoir patiemment isolé la patronne en écartant durant des années tous ses proches conseillers et amis, règne aujourd’hui en maître et récolte en pièces sonnantes et trébuchantes le fruit de ses efforts. Parce que la reine maire Huguette ne s’embarrasse pas des basses besognes, elle se fiche totalement du devenir des gens qui l’ont soutenu, qui ont contribué à la faire élire, qui ont travaillé pour elle à forger son image d’intouchable élue. Non ! elle se contente de laisser tous les pouvoirs au cardinal Séraphin qui hache et tranche selon sa volonté et son intérêt. En attendant, perdue dans sa bulle de suffisance, la reine maire fait ce qu’elle sait faire de mieux…Elle trône !!

Voilà pourquoi, ces vieux élus peï à l’égo surdimensionné, sûr de leur pouvoir et de leurs réseaux s’imaginent tous ramener facilement la petite Mairesse et ses électeurs dans leurs filets le moment venu. Quelle claque pour eux au soir du premier tour, ils ne comprendront rien quand ils verront le phénomène politique Miranville leur faire risette du haut de la pyramide !! Elle pourra alors faire ce qu’elle sait faire de mieux…se la pété avec un air condescendant pour le petit peuple ignorant et si facilement manipulable.

Ed THEMYR