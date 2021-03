Laissons de côté nos opinions politiques, et si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, on peut alors constater que sur des sujets, des décisions plus ou moins sensibles, Huguette Bello se démarque toujours des autres, et avec son franc-parler. Le dérapage de la directrice de cabinet du préfet est un exemple concret : "les centres hospitaliers de La Réunion n'appartiennent pas aux Réunionnais, ils appartiennent à la France ".

Nulle part ailleurs en France, un haut fonctionnaire de l’État n’osera humilier de la sorte, les administrés d'une région. Nonobstant que sur le fond du sujet, cette Dame a raison (faut qu’on aide nos frères de l’océan Indien), on voit quand même qu’elle s’appuie sur cette problématique pour exprimer l’opinion qu’elle a des Réunionnais.

Pour nous les associations, la voix du numéro 2 de la préfecture confirme le manque d’empathie de certains expatriés pour les Réunionnais. Huguette Bello a été la seule à réagir immédiatement, pour dénoncer cette phrase d’un autre temps. Dans n’importe autre département Français tous les élus auraient demandé la démission de cette personne, mais ici, c’est la Réunion, pour les représentants de l’État tout est permis, et nos élus tremblent.

Effectivement plus rien n’est à nous ici, la terre, les emplois, la forêt, on est un peu à l’image des requins que le Bounty apprenti politique de saint Gilles veut exterminer, pour s’approprier la mer. De plus, tout nous est interdit, attraper un zourite, la pêche, la chasse, la cueillette, attention à la loi, et on ne plaisante pas, des gens modestes ont eu la prison ferme pour quelques tangues ou un carry poisson.

Où sont les autres élus politiques

2 jours après cette polémique “ La honte la mont si in, avec la tremblade la ékri“ en commençant d’abord par son mea culpa, “ nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes chez nous". Il a oublié de mentionner Maîtresse"".Quant à Huguette Bello, il faut souligner, que ce n’est pas la première fois que la Maire de Saint Paul dénonce ce genre de comportement…

Tout le monde se souvient, lorsqu’elle a été agressée verbalement, traitée d’assassin et ignorante de la mer, sa réplique a été directe, “je connais mon pays Monsieur“ phrase qui restera gravée dans l’histoire de la Réunion. Elle a osé dire ce que beaucoup d’entre nous ressentent.

Et dans l’agression du maire de saint André, là encore, elle a devancé les autres, pour dénoncer publiquement, une fois encore ces personnes qui à peine débarquées, se croit au temps de l’esclavage, pour frapper les noirs, en se croyant au-dessus des lois, elle a même interdit le tournage sur la commune de Saint Paul.

Pareils dans l’histoire des frères Adekalom pour la forêt de L’Etang-Salé, elle s’est rendue sur place pour soutenir ses modestes rastas contre le pouvoir politico-économique qui voulait les exproprier sans ménagement et ils ont eu gain de cause. Malgré ces objurgations, on continuera de dire que la Réunion c’est notre Département, comme pour les Bretons en Bretagne, ils sont chez eux. Les Lorrains en Lorraine sont chez eux, ou encore pour les Corses.

Ici nous sommes chez nous, on est ni plus ni moins que les autres Français, on paie autant d’impôts tous les citoyens de l’hexagone sont libres de venir ou de s’en aller aussi de s’installer et pour moi personnellement même les pérégrins surtout les pauvres sont les bienvenus, à une condition qu’on nous respecte.

Il ne s’agit pas ici de faire l’éloge d’Huguette Bello, mais pour nous associations qui militent pour que les Réunionnais soient mieux considérés et respectés, nous aimerions avoir un peu plus d’élus de ce style courageux, spontané moins obséquieux devant les représentants de l’État.

Georges Donald Potola