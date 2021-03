Le maire de Saint-André voulait imposer le déplacement du marché forain sur les plateaux sportifs utilisés habituellement par les élèves du collège Mille-Roches. Une fois de plus, Joé Bédier a pris cette décision de manière unilatérale, sans concertation avec les parties concernées : à savoir, les forains, la direction du collège, les parents d'élèves ou encore les professeurs d'EPS. Ces derniers n'ont pas manqué de manifester énergiquement leur désaccord et leur colère légitime. Face à la pression, le maire a finalement reculé. Il est revenu sur sa décision mais le mal est fait : les services de la mairie ont déjà réalisé des travaux d'aménagement du site. (Photo rb/www.ipreunion.com)

L’amateurisme du maire a abouti au gaspillage de l’argent public. Comme à l’occasion de son Dipavali avorté qui a causé une dépense inutile de 80 000€ en novembre 2020, la municipalité vient de jeter, une nouvelle fois, l’argent des contribuables par la fenêtre. Au nom de la transparence, Joé Bédier doit dire aux Saint-Andréens, combien son erreur a coûté, cette fois encore !

Les conséquences de cette décision auraient pu être préjudiciables notamment pour les collégiens, privés de sport. Sans oublier les nuisances sonores qu’aurait engendré la proximité du marché forain avec le collège. Contrairement à ce qui a été annoncé, les forains n’ont jamais demandé le déplacement du marché pour cause de travaux. Au contraire, le déménagement vers Mille-Roches risquait de porter atteinte à la vitalité du centre-ville et à aux activités des forains, compte tenu du positionnement historique du marché et des habitudes des clients.

Rappelons que par le passé, Eric Fruteau a déjà tenté de déplacer le marché, en vain. Joé Bédier récidive aujourd’hui, sans succès, face à la levée de bouclier des premiers concernés que sont les forains en particulier et les Saint-Andréennes et les Saint-Andréens en général. Nous condamnons fermement ces méthodes autoritaires et nous saluons l’action des forains, des enseignants et des parents qui ont réussi à faire stopper cette bévue du maire. Une fois de plus, il a brillé par son amateurisme et a montré que le costume de maire est vraiment trop grand pour lui. Quand Joé Bédier va-t-il comprendre enfin que : " gérer, c’est dialoguer, échanger, réfléchir ensemble. Mais surtout, ne jamais imposer " ?

Jean-Marie Virapoullé