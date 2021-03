De la pénurie de masques à la saturation de la réanimation: mêmes causes, mêmes effets. Chronique d'un fiasco annoncé et confirmé. A La Réunion les chiffres de la crise de la Covid sont alarmants. La responsabilité en incombe à la mauvaise stratégie préfectorale qui dénigre les chiffres et se défausse sur les réunionnais qui ne respectent pas l'application stricte des gestes barrières. (Photo : Ouissem Gombra)

Certes l’appel à la solidarité du préfet est louable pour éviter un nouveau confinement mais il est nécessaire d’avoir un regard global sur la gestion administrative centralisée de cette crise sanitaire, économique et sociale.

En dépit de tout ce qui se fait ailleurs:

Notre aéroport est une passoire, à cause du laxisme des motifs impérieux, qui devraient être supprimés.

Les passagers à l’arrivée ne sont soumis à aucune obligation de septaine.

Les centres de vaccination et de tests sont au ralenti.

Le traçage des positifs est inexistant.

Le couvre-feu est une mascarade.

La gestion des services hospitaliers de réanimations est scandaleuse: aucune anticipation depuis 1 an, ni sur le nombre de lits, ni sur celui des respirateurs. Donc impréparation et saturation à cause du nombre excessivement haut d’Evasans.

C’est pourquoi la circulation du variant sud-africain devient très active sur notre département.

Cette absence durable de décisions adaptées ne vient pas d’une volonté trop lente ou laxiste mais d’un manque de moyens financiers et humains, compensé par un enfumage des services de l’Etat qui nous bassinent par une hausse de ton infantilisante et inutile.

Oui, nous devons tous être vigilants, pour que la crise ne prenne pas une ampleur incontrôlable. Certes, le nombre de cas autochtones est élevé: souche originale et variant confondue, mais cela est dû à la faillite de l’ARS dans ses missions de prévention et d’isolement. La gestion de la Dengue est équivalente. (même cause, même effet)

En effet, on peut certes compter sur le bon sens des réunionnais mais les approximations et les hésitations de l’Etat sont insupportables: absurdité des décisions comme le port du masque de la CP à la CM et à l’école en générale où c’est le grand n’importe quoi (profs non contaminable car immunisés), des taux d’incidence incompréhensibles et des couvre-feu généralisés inefficaces.

Où est la vérité dans cette cacophonie récurrente? Pendant ce temps, c’est nous qui sommes exposés, désarmés et livrés à nous- mêmes, mais dirigés par un Etat incompétent donnant des consignes aussi autoritaires qu’absurdes ( tolérance zéro) à ses trop nombreux services administratifs, toujours en retards.

Il est grand temps que La Réunion accède à une autonomie de gestion dans tous les domaines, et d’abord pour administrer l’urgence sanitaire, les mécontentements, non par des insultes , du mépris (hôpital qui n’appartient pas aux réunionnais). Les solutions ne doivent pas être parisiennes et/ou venir de Paris. Nous pouvons encore agir localement, déjà en instaurant un confinement longue durée avec la solidarité nationale décentralisée, pour éviter une troisième vague inéluctable vue la progression des variants sur lesquels les vaccins actuels sont inefficaces. En augmentant le nombre de lits de réanimation dans les quatre bassins du département (Réarmer certains centres comme G. martin dans l’ouest)

Le capitalisme à l’heure de l’exaspération sociale !

Durant ces cinquante dernières années le capitalisme a prospéré de manière exponentielle dans le monde, s'octroyant les richesses par l’exploitation des travailleuses et travailleurs avec la complicité de la ploutocratie des Etats. Ses crises n’ont fait qu’augmenter le chômage, la pauvreté, l’exclusion, le mal logement. Cette économie est devenue immorale voir même immatérielle, se trouvant entre les mains des " manipulateurs ".

Ce sont des “vampires”, suceurs du sang des travailleuses-travailleurs jusqu’à la dernière goutte. La Covid-19 a aggravé les inégalités de salaires, les travailleurs plus mal rémunérés ou ils sont de plus en plus remplacés par des machines.

Les 10% les riches du monde, dont le français Bernard Arnault, ami du socialiste François Hollande, ont vu leur fortune totale augmenter de plus 500 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. En France le CAC-40 ne s’est jamais aussi bien porté depuis le début de la crise sanitaire. Le gouvernement a arrosé en milliards d’euros les entreprises, sans contrepartie, alors qu’en face la pauvreté a augmenté de plus de 9 millions de personnes en France. Dans le monde, la crise du Covid19 va faire basculer, d’ici à la fin de 2021 jusqu’à 150 millions de personnes sous le seuil d’extrême pauvreté, fixé à 1,90 dollars (soit 1,61 €) par jour.

Aujourd’hui le moral des familles est en berne: Travailler pour survivre mais non pour vivre !

Macron-Castex roule pour le Medef en profitant de la crise pour injecter de l’argent public dans les entreprises du privé avec comme cerise sur le gâteau la prise en charge des salariés(es) du privé en chômage partiel. Le “quoi qu’il en coûte” aura des conséquences graves sur les contribuables avec une augmentation des impôts car ils refusent de rétablir l’impôt sur la Fortune: faire payer les plus riches ou alors effacer la dette! De 2018 à 2020 les entreprises du CAC 40 ont redistribué un peu plus de 70% de leurs bénéfices aux actionnaires et moins de 5% aux salariés(es). Si on remonte à 2009, c’est quand même un pactole de plus 500 milliards d’euros de dividende versé aux actionnaires et rien pour les travailleurs-travailleuses.

Nous sommes obligés de revenir sur le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), cadeau de François Hollande et du gouvernement Valls au Medef, beaucoup d’argent aux entreprises: 20 milliards d’euros par an sur cinq ans c’est 100 milliards d’euros abandonné par le précédent mandat à l’ami Pierre Gattaz ex président du Medef pour peu d’emplois créés. C’est la plus grosse trahison des socialistes envers le peuple et tous les sans-emplois, et à cela s'ajoutent les réformes de la retraite et du code de travail pour faire travailler les salariés(es) plus longtemps. Les socialistes ont renié leur engagement politique et idéologique fondé par Jaurès sur les valeurs sociales de son discours du 7 mars 1895 à la chambre des députés, dont on retient cette célèbre citation “ Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage”

Ils avaient la possibilité de changer la vie des familles parce que ils avaient le pouvoir dans les mains, mais ils ont préféré faire le choix de tout donner aux riches, aucune augmentation de salaire pour les travailleurs-travailleuses ni d’augmentation des pensions pour les retraités(es), aucune augmentation pour les allocataires du RSA, pour les Handicapés non plus. Nous n’oublierons jamais cette phrase vite oubliée de François Hollande à Bercy “mon ennemi c'est la finance”.

La honte! La France 5ème puissance mondiale économique mais sa jeunesse sombre dans la pauvreté et la misère;elle est obligée de braver le grand- froid avec un repas à 1€ et bientôt, des milliers d’étudiants-étudiantes vont se retrouver à la rue car privés de leurs emplois faute d’une mauvaise gestion de la crise sanitaire de Macron-Castex. Ils ne peuvent plus payer ni leur scolarité, ni leurs loyers car ils sont privés de leurs boulots d’étudiants. C’est l’Etat qui vient comme sauveur en leur distribuant des serviettes hygiéniques? Ousa i lé Gilbert Annette le Libéral socialiste-macroniste qui passe sont temps à critiquer les peuples en lutte contre le libéralisme comme le peuple Chilien?

Lorsque ce sont les entreprises qui sont confinées, fermées, l'on s’est empressé de trouver des aides, “normal”, mais envers ces étudiants, rien ou quasi-rien, toujours normal?

Les entreprises ont bénéficié du chômage partiel ou du PGE mais pour ces jeunes actifs en devenir, d’une vulgaire petite aide. Des entreprises que tout le monde le sait, et c’est un secret de polichinelle, mettront la clé sous la porte pour la plupart d'entre elles et des jeunes qui, à leurs tours devront apporter leurs compétences et savoirs faire en vue d’une éventuelle relance. Il n’y aura pas de relance sans compétences. Pourtant, c’est comme s’il fallait créer une dichotomie dans ce nouveau paradigme. Où bien l’on sauve les jeunes ou bien l’on sauve les entreprises. Mais les entreprises d’aujourd’hui seront-elles celles de demain? Une chose est sûre, c’est que ces jeunes seront les actifs de demain, ceux là même qui vont contribuer au principe de répartition, si cher à notre État, et au surplus, pour le compte des décideurs d’aujourd’hui. Quand même, ne méritent-ils pas plus de considération ces jeunes?

En apparence, on feint de les aider mais en réalité, on accentue leur isolement. Il aurait fallu investir en masse sur la main d'œuvre de demain. Le plan de relance doit passer essentiellement par eux ainsi que ceux éloignés de l’emploi. Il est temps de redistribuer les cartes de la répartition des richesses. Pourquoi ce seraient les mêmes personnes, les mêmes familles, les mêmes patrons qui bénéficient des aides publiques sous quelques formes que ce soit. La crise sanitaire n’a pas fait et ne fait pas de triage dans son déploiement. Les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, les personnes âgées et moins âgées, toutes peuvent y passer. En guise d’égalité sanitaire on n’a pas fait mieux. En guise d’égalité sociale, nos gouvernants veulent faire bien, mais “le mieux étant l’ennemi mortel du bien” on est mal barré. Faute de mieux, ne venez pas nous demander de soutenir le bien soit disant fondé des décisions de nos gouvernants, nous risquerons de trépasser. Nos jeunes risqueront de trépasser. Livrés à eux-même en réalité, sans perspective d’avenir et ne sachant plus non plus leurs valeurs, dénaturées, déstructurées, déconstruites d’année en année. “Quand ou koné oussa ou sorte ou Koné oussa ou sava”. Camarade, nous sommes perdus.

Concernant les Régionales, le FDGR appelle toujours à l’union de la Gauche mais pas à n’importe quel prix surtout pas à une gauche de soutient aux macronistes avec les centristes . Nous attendons de voir se réaliser ce rassemblement dans un projet de modernisation de la Réunion pour nous prononcer sur la liste à soutenir car il s’agit de l’avenir de notre région et de nos enfants.

Ce rassemblement doit donc se faire sur la base des enjeux fondamentaux de notre monde moderne: l’écologie sociale et la transition énergétique, une économie de marché administrée et accompagnée par des activités sociales et solidaires, une coopération régionale efficiente car autonome et enfin, une gestion démocratique locale et décentralisée de toutes problématiques d’aménagement, de tourisme, de logement...Proposer une vision raisonnable de l’avenir de notre région, qui respecte nos spécificité culturelles et géographiques.

Nous sommes tous d’accord sur l’essentiel, alors pourquoi ne pas nous entendre pour présenter une liste commune. Attendre le second tour s’unir est donc un jeu dangereux pour tous.

Une division de la gauche lui sera encore une fois fatale, alors que le peuple demande l’union comme impératif catégorique de sa politique, pour concrètement résoudre les problèmes dont il souffre la douleur: la pauvreté, le chômage, l'illettrisme, l’insularité, le logement, la malbouffe...

Notre responsabilité politique est donc engagée auprès des électeurs qui ne comprennent pas nos mauvais choix et s’abstiennent de plus en plus pour décrédibiliser les décisions politiques.

Enfin, comme l’ombre de la présidentielle plane sur ses dernières élections intermédiaires, il serait bon que les futures têtes de listes abattent leur cartes avant les régionales et les départementales pour que les électeurs sachent à quoi s’en tenir.

Didier Dupont Jean-Paul Panechou

FORCES DE GAUCHES REUNION (FDGR)