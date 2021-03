La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) élit ses représentants depuis le 1er Mars. C'est ainsi que ce ne sont pas moins de 2,2 millions d'actifs, 1,4 millions de retraités et près de 37 500 employeurs des fonctions publiques hospitalière et territoriale qui sont appelés à voter afin de renouveler le Conseil d'Administration de la dite CNRACL.

Parce que voter en démocratie est une chance, on ne peut pas laisser passer cette chance de prendre part à ces élections qui participent du renouvellement d’une instance capitale dans son positionnement au regard de toutes les problématiques touchant à la retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Et ce d’autant plus que toutes les conditions autorisées par les technologies de notre époque ont facilité la mise en place d’une plateforme électronique de votation accessible à l’adresse suivante : https://cnracl.vote.voxaly.com. Pouvoir voter, c’est pouvoir agir sur les leviers des décisions futures.

Pouvoir directement participer à la désignation de nos mandataires, n’est ni un choix ou une option anodine, c’est l’opportunité de faire gagner le Syndicat CFE-CGC pour que les bonnes propositions puissent être faites, le moment venu, et, contrecarrer les réformes dangereuses.

C’est ainsi que toutes les personnes concernées ont reçu cette fameuse enveloppe contenant toutes les indications nécessaires et les explications possibles au demeurant, même si la procédure de vote, en elle-même, reste assez intuitive, ultra pratique et très accessible à chacun d’entre nous au fond. Cette élection qui relève de la vitalité de la démocratie sociale, ainsi facilitée à l’extrême, se doit de nous intéresser, et, ce d’autant plus que nous sommes à l’aube de grandes décisions pour le présent et l’avenir (réduction des pensions, fusion touts azimuts des régimes, remise en cause permanente des avantages entre autres thématiques de discussion).

Enfin, même si aujourd’hui, de plus en plus de personnes ne considèrent plus, à tort, le vote comme un devoir, il serait dommage pour nous et dommageable pour notre avenir de ne pas participer au choix de nos représentants au sein d’une instance incontournable dans l’élaboration et/ou la modification des grands principes de base autant que dans la mise en œuvre des modalités de calcul de nos retraites.

Il me paraît donc indispensable de voter à la CNRACL, car c’est le seul régime de base qui est géré par un Conseil d’Administration élu au suffrage universel direct. Je vous exhorte donc à prendre ce petit temps (moins de 3 minutes), à aller retrouver cette enveloppe que vous avez mise de côté, à vous munir de votre carte de Sécurité Sociale dont la clé (les 2 derniers chiffres) vous sera réclamée pour sécuriser la procédure. Il vous appartient de donner de la voix à des représentants réalistes, compétents, crédibles et politiquement indépendants, par votre choix, en toute confiance et en toute simplicité, en votant pour la liste arborant les couleurs de la CFE-CGC.

Bruno Oudard, président du SNT/CFE-CGC au Conseil Départemental de la Réunion