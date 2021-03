Ce vendredi 5 mars 2021, le couvre feu sera avancé à 18h sur l'ensemble de La Réunion. Le secteur culturel sera profondément impacté par cette mesure au même titre que nombre de secteurs économiques de notre île : La majorité des événements programmés sont annulés, les quelques spectacles reportés sont quant à eux renvoyés aux calendes grecques et les rares maintenus font l'objet d'aménagements horaires ne permettant pas au public d'être présent. (Photo d'illustration rb/www=,ipreunion.com)

Cette situation risque de durer, voire même d’empirer ! Ainsi la mobilisation est plus que nécessaire, nous appelons tous les travailleurs de la culture à s'organiser, rejoignez nous pour ne pas laisser nos métiers mourir à petit feu. Après un an de crise sanitaire, nous nous dirigeons à nouveau vers la case départ, le confinement.

Il faut nous mobiliser et s’organiser avec les autres travailleurs et citoyens pour surmonter cette épreuve et manifester notre désaccord concernant la gestion de cette crise jusqu’à présent, une autre politique sanitaire étant possible.

Le Bureau de la section syndicale Spektak de la CGTR