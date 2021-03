Un appel au rassemblement derrière la candidature de Huguette Bello pour être candidate aux prochaines élections régionales a été diffusé, signé par 151 personnes exactement. Parmi elles on retrouve les députés Karine Lebon et Jean-Hugues Ratenon, mais aussi les maires Joé Bédier (Saint-André) et Jacques Técher (Cilaos) ainsi que le président du TCO Emmanuel Séraphin. Nous publions ci-dessous l'appel au rassemblement en question ainsi que la liste des signataires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Dans un contexte marqué par les désordres engendrés par la mondialisation néolibérale, le réchauffement climatique et la crise sanitaire, notre île s’interroge sur son avenir.

La Réunion doit surmonter de nombreux défis : chômage, mal-logement, inégalités, illettrisme, pauvreté, vie chère, déséquilibres économiques, aménagement du territoire, politique des déplacements et des transports, sauvegarde de l’environnement, identité culturelle …

Ces problèmes non résolus révèlent les insuffisances des politiques menées, notamment par la Région depuis 10 ans . Il appartient à la collectivité régionale d’élaborer une vision d’avenir et de porter une véritable ambition de développement éducatif, social et économique de La Réunion ouvert à l’Indianocéanie et au Monde.

Un autre chemin est en effet possible pour La Réunion : celui du développement par la création de richesses, d’activités et d’emplois, de la réduction des inégalités, de l’épanouissement de notre population, de la valorisation de notre patrimoine naturel et culturel.

Il faut dans le même temps redonner ses lettres de noblesse à l’engagement politique, avec pour seul objectif le service de l’intérêt général et de la population.

Un véritable changement est attendu par les Réunionnais . Il faut répondre à cette attente.

C’est pourquoi, conscients de l’importance du moment et de nos responsabilités, au-delà de nos préférences personnelles ou partisanes, nous lançons un appel au rassemblement des Réunionnais-e-s autour de la candidature d’Huguette Bello, en tant que tête de liste pour les prochaines élections régionales. Les forces de progrès doivent se rassembler pour créer les meilleures chances de succès.

Nous pensons qu’Huguette Bello est la plus à même de porter une vision cohérente, un projet ambitieux et une démarche de rassemblement à l’occasion des prochaines élections régionales.

C’est le choix de la raison et du cœur ! Huguette Bello est une femme-courage, une femme de conviction, soucieuse de l’intérêt général. Elle incarne les valeurs d’honnêteté, d’intégrité et de sincérité. Elle n’a jamais failli dans ses combats, tant au niveau local qu’à l’échelle nationale. Et elle a été la cheffe de l’opposition au Conseil régional.

Sa candidature est naturelle et légitime, en phase avec les attentes des Réunionnais. Huguette Bello incarne l’espoir. L’espoir d’une Réunion debout, capable de relever les grands défis réunionnais des urgences sociales et du développement durable,

L’espoir d’une Réunion portée par ses traditions, ses talents et tournée vers un développement économique, social et écologique qui n’abandonne personne et profite au plus grand nombre

Cet appel s’adresse à toutes et tous, dans une démarche de responsabilité.

Rassemblons-nous autour de la candidature de Huguette Bello, tête de liste aux élections régionales !