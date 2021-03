Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Le 11 mars 2020, nous tenions notre patient zéro. Un an après, nous comptons 13 000 cas et plus de 70 morts. Il est encore possible de sortir de cet échec monumental à condition de prendre exemple sur les pays qui ont vraiment réussi à protéger leur peuple.

