Au lendemain du 8 mars, nous avons assisté en direct dans un journal télévisé au spectacle d'un homme, seul et isolé, qui ne trouvait comme unique solution que de s'en prendre à deux femmes maires de La Réunion pour fuir ses responsabilités dans l'échec du chantier de la NRL.

Les Réunionnais le savent. Si les jugent ont déjà à cinq reprises sanctionnés la Région Réunion et l'Etat ce n'est pas parce qu'ils obéissent aux opposants mais bel et bien, comme aime à le rappeler l'Autorité Environnementale, parce que ce projet comporte dans sa conception des carences et des manquements.

A croire que les juges du Tribunal Administratif de La Réunion, ceux de la Cour d’Administrative d’Appel de Bordeaux, ceux du Conseil d’Etat, ou encore l’Autorité Environnementale seraient, eux aussi, aux yeux du Président de Région,des opposants ? Sans doute ne veut-il pas se souvenir de ces conclusions assassines rendues publiques où le juge le désigne comme seul responsable de ces retards et de ces difficultés…

Motivé par le calendrier électoral, il a précipité les procédures engageant au passage des milliards d'euros dans un projet nécessaire mais tellement mal ficelé….Peut-être pensait-il qu'en tant que Président de Région, il était au dessus des lois? Il n’en est rien. C’est par manquement aux procédures réglementaires et environnementales et donc par incompétence que ce chantier patine.

La vérité et on le sait tous maintenant, c’est qu’il n’y avait pas de carrières de roches massives à la Réunion lors de la signature du marché et il n’y en a toujours pas aujourd’hui. Le dernier avis de l’Autorité environnementale sur la carrière des lataniers laisse à penser qu’il lui faudra encore patienter longtemps s’il espère encore l’ouverture d’une carrière de roches massives par la filiale du groupement …. C’est une catastrophe écologique qui se profile de nature à fragiliser nos ressources locales.

Entre promesses de date de livraison, de coût, d’emplois créés, de plan andains… sa parole publique dans ce chantier comme dans d’autres dossiers est aujourd’hui discréditée. En annonçant qu’il ne livrera que la portion entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis en fin d’année, il reconnaît son échec : la NRL ne sera pas livrée ni dans l’enveloppe financière annoncée, ni dans les temps, ni totalement.

A quelques mois de la fin de sa mandature, ce dossier qui fait la honte de la Réunion en France et en Europe est toujours au point mort enlisé dans ses propres turpitudes. Il laisse en héritage, à ses successeurs à la pyramide inversée, le lourd poids de son irresponsabilité et de son incompétence dans la conduite de ce qui devait être le chantier de sa mandature…

Karine Nabenesa, conseillère régionale