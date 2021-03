La Commission européenne va lancer le Pass Sanitaire le 17 mars. Comme d'habitude, la communication est brouillée de façon à ce que la population ne comprenne rien de ce qui l'attend.

Depuis un an, les pouvoirs publics et les médias se sont acharnés à faire croire à la population :

- Qu’un virus extrêmement dangereux et mortel circulait

- Que nous n'avons plus de système immunitaire naturel pour nous protéger de ce virus

- Qu'il n'existe aucun traitement

- Que seul le vaccin peut nous sauver et nous autoriser à revenir à une vie normale

- Que le Pass Sanitaire permet de gérer mieux les épidémies

Rien de tout cela n'est vrai. Quel est donc le but de ces mensonges sinon de guider les populations vers une issue précise ? Cette issue serait l'obligation de détenir un QR Code, un " passeport " pour avoir accès aux droits imprescriptibles qui sont les nôtres depuis notre naissance. Faisant ainsi de ceux-ci des droits conditionnels. Mesurons la portée d'un tel renversement : une poignée de dirigeants s'octroient le pouvoir de modifier ce qui est la base des

Droits de l'Homme ! Et ceci, en usant de procédés manipulatoires. Le président Macron a ainsi prétendu qu'il n'était pas favorable à l'obligation vaccinale et les Français se sont sentis soulagés. Il a transformé l'appellation " Passeport Vaccinal " en " Passeport Sanitaire " qui semble bien plus anodin.

Pourtant :

- Il faut comprendre que ce passeport est la clé de voûte de l'oppression : à partir du moment où chacun(e) détiendra ce document, c'est à dire sera fiché(e), ses données de santé seront intégrées aux bons soins des GAFAM et la règle sera de le présenter partout pour pouvoir se déplacer ou accéder à un service : nous serons TOUS à la merci des pourvoyeurs du passeport.

- Il faut comprendre que s'il parvient à se généraliser - et cela dépend uniquement de notre acceptation- rien ne permettra plus ensuite de refuser les exigences supplémentaires, liées à son attribution.

Au début, par exemple, il suffira d'avoir un test négatif au Covid pour pouvoir détenir ce passeport et pouvoir voyager, entrer dans un restaurant. Les gens accepteront car " ce n'est pas trop demander " pour pouvoir enfin circuler librement. Une fois que cela sera entré dans les mœurs, qu'une majorité détiendra le passeport, le vaccin sera exigé pour conserver ce passeport. Comment dès lors revenir en arrière puisque toutes les compagnies de transport, les magasins, les restaurants, les salles de loisirs, etc., auront entre temps adopté le dispositif ? Refuser le vaccin signifiera la mort sociale.

Puis, le vaccin pourra être rendu obligatoire tous les six mois (comme annoncé déjà en Israël). Ce sera ensuite pour se rendre au travail. Enfin il faudra se vacciner pour d'autres maladies (une manne inépuisable pour Big Pharma), et puis quoi encore ? Dès lors que nous acceptons collectivement ce Pass Sanitaire, TOUT pourra être exigé. Et le prix du refus sera toujours plus élevé. Certains croient aux promesses et se disent que " ça ne se produira pas en France ". Détrompez-vous : la France, avec l'Allemagne, Israël et le Québec, fait partie des pays en pointe dans la réalisation de cet agenda. La communication gouvernementale est juste plus manipulatrice et sophistiquée.

Résister n'exige pourtant pas de défiler ou tout casser : il suffit de dire NON et le faire savoir. Mais cela exige de ne pas avoir PEUR de tout perdre momentanément : boulot, allocation, retraite, possibilité de voyager, de se distraire, etc. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul(e) et naturellement, les récalcitrant(e)s s'organisent déjà pour s'entraider. En sachant que, de toute façon, nous allons tout perdre en acceptant ce Pass Sanitaire : car il est seulement un moyen de chantage pour nous faire accepter d'être à la merci, fiché, surveillé, fliqué, et de disposer de nos

données de santé jusqu'ici inviolables.

Que les commerces, les infrastructures de tourisme, de sport, les théâtres, les salles de concert, les entreprises prennent bien conscience de cela : ils sont actuellement utilisés pour imposer le fichage. Une fois ce fichage obtenu, tout ce qui est destiné à disparaître (la classe moyenne et ses activités et ressources indépendantes) sera anéanti. Il ne devra rester que des multinationales et les esclaves.

Nous n'avons PAS BESOIN de ce Pass. Si nous le refusons collectivement, les initiateurs de ce chantage devront simplement admettre qu'ils ne peuvent PAS nous FORCER à vivre comme ils le souhaitent.

Ce Pass Sanitaire constitue aussi une violation très grave de notre Constitution et des Droits de l'Homme en instituant des droits pour une catégorie de la population, droits qui seront refusés à une autre partie de la population. Il rompt l'Egalité en Droit pour tous, fondement de notre Constitution. Il instaure donc un état de non-droit, c'est à dire la Loi du plus fort. Dès lors il permet la résurgence des " camps de concentration ", sous différentes formes et

appellations, pour ceux qui regimbent. Voyez ce qui se passe en Allemagne et au Québec. Alors, que voulons-nous collectivement ? A ceux qui sont déjà déterminés à refuser mais s'inquiètent d'une acceptation générale, nous pouvons dire ceci : la lutte pour conserver et défendre la DIGNITE humaine et l'Etat de Droit peut prendre du temps mais ne peut PAS échouer. Car elle est du côté de la Vie.

Beaucoup de choses en ce moment adviennent sous les radars médiatiques, et vont dans le sens de l'instauration d'un nouveau paradigme et d'institutions ad hoc. Ceux qui risquent de devenir aujourd'hui des citoyens de seconde zone avec ce Pass Sanitaire pour avoir refusé le chantage, sont les pionniers de l'avènement du monde HUMAIN de demain. Le côté extrêmement positif de tout ceci, est de permettre à chacun(e) de grandir et à l'humanité

de devenir adulte. Jusqu'ici, une majorité des humains s'est maintenue dans un état d'obéissance à des leaders, des chefs, des gouvernements, des instances internationales non élues, etc., par PEUR des représailles, sans jamais réaliser que nous sommes des milliards et que ces dirigeants sont une poignée insignifiante.

Le pouvoir de cette minorité ne repose pas sur sa police ou son armée, mais sur notre consentement. Sans notre consentement, même sa police et son armée ne peuvent rien contre, ne serait-ce que, des millions de gens déterminés. Notre seul travail consiste à devenir capable de dire NON fermement. C'est un travail très difficile, mais ensemble nous pouvons nous entraider et réussir. Et comme le mentionne le journal La Dépêche du Midi du 7 mars, le QR Code pourrait devenir le " le QR Code de l'exclusion ", non pas des récalcitrants, mais des obéissants, tracés, vaccinés eux-

mêmes !