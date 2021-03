En tant que Saint-Pierrois, j'ai été outré par les propos discriminatoires et malheureux portés par le Maire de Saint-Pierre lors du journal télévisé je cite : " ces militants est-ce que c'est d'abord des gens qui connaissent Saint-Pierre, comme dit créole est-ce que zot lombril l'a été coupé ici ... ?".

Comment peut-on se vanter d’être un vrai républicain, gaulliste de surcroît, fustiger l’idéologie LE PEN, et dénigrer, mépriser une opposition citoyenne sous prétexte que les protestataires seraient " étrangers " à notre commune ? La République n’est-elle pas une et indivisible, les citoyens ne sont-ils pas tous égaux en droit sur tout le territoire national ? La liberté d’expression d’un citoyen français se limite-t-elle à une région, un département ou une commune ?

Monsieur le Maire, prenez garde : dresser les " Saint-Pierrois " contre les " non Saint-Pierrois " est un jeu dangereux. Cela relève d’une certaine forme d’hostilité envers ceux qu’on considère comme " étranger " à notre commune. En ces temps troublés, plus que jamais, nous devons protéger notre cohésion nationale et locale. Que nous soyons kafre, malabar, chinois, zarab, zoreil, mahorais, yab, nous devons préserver notre vivre ensemble unique au monde… Saint-Pierre n’est pas une république à part. Notre ville ne jouit pas d’un droit Saint-Pierrois spécifique hors cadre de la France… D’ailleurs vous-même Monsieur FONTAINE oussa out zombril la été coupé ? N’êtes-vous pas né à Romans-sur-Isère dans le Département de la Drôme ? N’êtes-vous pas comme dit créole un " zoréol " ? Votre famille créole n’est-elle pas originaire d’Etang-Salé ? Pourtant les Saint-Pierrois vous ont adopté, vous ont ouvert leur bras et on fait de vous leur maire en 2001 !

Les fondamentaux de la République que sont l’égalité, la liberté ou encore la fraternité garantissent à chaque citoyen le droit de s’exprimer ou de se faire élire n’importe où en France, peu importe son lieu de naissance … et oui c’est cela La République, La France.

Enfin, je conclurai en vous rappelant que la lutte écologique contre le réchauffement climatique, la lutte écologique pour la protection du vivant et de la biodiversité n’as pas de frontière locale nationale ou internationale. Cela est de la responsabilité de chaque citoyen du monde.

Emmanuel DOULOUMA

Saint-Pierre Plus Verte