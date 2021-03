Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Nous apprenons par voie de presse qu'une fois de plus les élus dionysiens de la CINOR issue des rangs de l'opposition vont briller par leur absence à l'occasion des premiers débats sur les Orientations Budgétaires de la mandature. C'est le deuxième grand rendez-vous politique de la mandature après la mise en place du nouvel exécutif puisque c'est le moment où la CINOR pose les base de son action politique. Or toute l'équipe de Didier Robert est absente, fait l'école buissonnière ; méprisant de ce fait les électeurs qui leur ont fait confiance et les principes de la démocratie représentative. (Photo : Saint-Denis pour tous)

