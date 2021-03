Faisant suite à la conférence de presse de Monsieur PEPIN qui s'exprimait à la place de la présidente (toujours actuelle) du CROS, il est important de rétablir certaines vérités.

1/ Quand il dit que les ligues de foot, basket et volley ont participé à l'organisation des jeux des îles, c'est évident un mensonge. Il dit cela en estimant que comme ces disciplines sont représentées au CROS actuel, de facto elles ont organisé les jeux. Le comité directeur du CROS ne concerne que le CROS. En réalité, les comités directeurs du foot, basket et volley n'ont jamais participé à l'organisation des jeux des îles. Ni physiquement, ni matériellement ni financièrement. Ceci dit, je remercie les 4 bénévoles très actifs et très présents lors des jeux qui se sont investis du matin jusqu'au soir pour nous (ceux là se reconnaîtront) ainsi que les salariés du CROS.

2/ Concernant les bilans des jeux, et après avoir fait le tour de plusieurs disciplines qui y ont participé dont certaines sont sur la liste de Monsieur PÉPIN, nous les avons aussi présentés durant nos assemblées générales. Mais si le CROS ne faisait pas la politique de la chaise vide lorsque nous les invitons à nos assemblées générales, il aurait largement pu obtenir notre bilan.

3/ Non le CROS n'a pas à lui seul participé à des travaux de protocoles pour la reprise du sport en octobre 2020. C'est complètement faux! Ces travaux demandés par la préfecture et la DJSCS, ont été grandement réalisés par des membres des ligues de sports collectifs et de combat. Le CREPS y était même associé concernant la reprise pour le haut niveau. Le CROS a uniquement remis nos travaux réalisés. Il n'a été qu'un intermédiaire. D'ailleurs, on notera que le CROS, seul, n'aurait pas pu réaliser ces travaux car ayant une grande méconnaissance de ce qui se passe dans nos disciplines. Du coup, les autorités ont dû nous inviter également autour de la table.

On est surpris de lire autant de mensonges et d'agressivité venant d'une tête de liste envers des disciplines sportives, alors que son slogan c'est "ENSAMB". C'est assez contradictoire! Il ne faudrait pas que cette attitude sert à cacher un maigre bilan.

Nous espérons une campagne respectueuse et digne du sport. Car les ligues et comités attendent d'être représentés par des femmes et des hommes passionnés, dynamiques et compétentes pour faire avancer le mouvement sportif. Ils regarderont le bilan et les programmes. Nos désaccords doivent provenir d'éléments factuels et constructifs, et non suite à des problèmes de personnes.

Mentionnons tout de même que monsieur PEPIN nous avait sollicité pour figurer sur sa liste.

Johan GUILLOU