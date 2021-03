Officiellement en campagne pour les élections Régionales, Vanessa Miranville à été ce week-end à la rencontre des forains du Marché forain de Saint-Paul et des citoyens afin d'échanger, et de présenter les grandes lignes de son programme mais surtout recueillir des propositions citoyennes pour la finalisation de son projet global pour les Réunionnais.

Ces temps d'échanges ont été l'occasion pour les forains de faire part à la candidate des difficultés de récolte qu'ils rencontrent face au changement climatique, à la sécheresse et aux fortes intempéries, mais également celles relevant du contexte sanitaire avec la perte de clientèle.Ils ont pu notamment exprimer leur attrait à la valorisation de la production et consommation locale, leur besoin d'être accompagné et soutenu par une politique et des mesures agricoles favorables à une production locale durable.



La Candidate a pu ainsi leur présenter les axes forts de son projet citoyen comprenant la responsabilisation envers nos ressources locales, sa volonté de pérenniser les circuits courts et durables pour une consommation saine et récolter leurs propositions dans le cadre de son programme.