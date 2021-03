Monsieur le Premier ministre, Comme vous le savez déjà, l'épidémie prend de l'ampleur à la Réunion, où le variant sud-africain représente près de la moitié des cas de Covid. Ces dernières semaines ont vu l'incidence croître jusqu'à atteindre 114 pour 100 000 habitants le 9 mars dernier. Cette situation a entraîné une augmentation du nombre de personnes désireuses de se faire vacciner afin de limiter la propagation du virus. Conséquence directe : les centres de vaccination de l'île, au nombre de neuf, sont surchargés et dépassés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le manque de moyens et de personnel crée d’importantes difficultés, tant pour joindre les centres que pour obtenir un rendez-vous. En effet, beaucoup de réunionnais se retrouvent avec une attente supérieure à un mois entre la prise de rendez-vous et la première injection. Pourtant, les médecins libéraux de l’île sont prêts à vacciner les personnes concernées dès aujourd’hui.

Le vaccin Pfizer, seul à être utilisé sur l’île du fait de son efficacité supérieure sur le variant sud-africain, peut être conservé jusqu’à " trente jours dans les conteneurs d’expédition Pfizer ", et " en toute sécurité pendant cinq jours maximums dans une unité de réfrigération (2-8°C) ". Il est donc possible d’envisager une vaccination hors centres de vaccination. Dès lors, au vu de l’urgence sanitaire et de l’augmentation du nombre de cas à la Réunion,

pourquoi ne pas permettre aux médecins libéraux de vacciner ceux qui en ont besoin dans leurs cabinets ?

Cela permettrait non seulement de désengorger les centres de vaccination, mais aussi d’accélérer le maillage vaccinal à la Réunion et la sortie de crise.

C’est pour cela, Monsieur le Premier ministre, que je vous demande de bien vouloir autoriser en urgence les médecins de l’île de la Réunion à vacciner les personnes concernées, tout en organisant les modalités de livraison des vaccins aux professionnels de santé.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre, l’assurance de ma très haute considération.

Nadia Ramassamy