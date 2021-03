Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Réunion, comme ailleurs en France, établir un certificat de décès à domicile relève souvent du parcours du combattant. Les délais sont de plus en plus longs, des heures interminables à attendre que le décès soit constaté. Les familles déjà endeuillées doivent faire face à des lourdeurs administratives, qui ne font que rajouter de la peine à leurs souffrances. Or, les médecins seuls, habilités à remplir l'acte de décès se raréfient sur le territoire, en raison de leur agenda surchargé, les départs en retraite non remplacés, ou encore parce que les médecins de garde sont débordés et ne peuvent se déplacer que lorsque leur cabinet auront fermé. Pourtant, La Réunion connait une hausse démographique et élargissent les zones d'astreintes des médecins, et ce qui va accentuer la raréfaction des praticiens, tant pour soigner que pour établie un acte de décès. (Photo rb/www.ipreunion.com)

