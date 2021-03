Chers amis, je vous annonce notre candidature aux élections départementales du 13 et 20 juin 2021 pour le canton de Sainte-Marie! Comment se passent ces élections départementales ! Il faut élire un binôme paritaire : une femme et un homme et leurs suppléants par canton. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mon binôme Antony VENEROSY qui sera candidat titulaire, et aussi ceux qui ont accepté d’être nos suppléants : Valérie GRAVIER et André CHERIMONT. Tous habitants de longue date de Sainte-Marie. Mais avant tout, je veux souligner notre engagement politique commun. Notre candidature n’est pas le fruit du hasard ou le résultat d’une opportunité quelconque.

Valérie GRAVIER et Antony VENEROSY étaient candidats sur une autre liste, liste avec laquelle nous avons fusionné au 2ème tour. André CHERIMONT était déjà à mes côtés aux municipales de l’année dernière mais aussi à celles de 2008.



Nous avons voulu un format original pour annoncer notre candidature. A ma connaissance, c’est une avant-première. NOUS sommes les 1ers à utiliser ce réseau social TWITCH, à la Réunion, pour une annonce de candidature. Une originalité qui montre notre dynamisme et surtout notre capacité à nous adapter face à la crise sanitaire. Comment atteindre un maximum de nos concitoyens avec toutes les contraintes actuelles. Nous devions être innovants !

Pourquoi utiliser TWITCH me direz-vous ? pourquoi pas FB ou youtube ?. Les jeunes ne lisent pas les journaux et ne regardent quasiment plus la télévision. Twitch est une plateforme de jeux vidéo, qui attire beaucoup de jeunes. A nous d’aller les chercher, d’aller à leur rencontre sur leur terrain de prédilection. C’est le sens de notre démarche ! Combiner à la fois, le terrain physique, aller à la rencontre des habitants dans les quartiers, en respectant les gestes barrières bien sûr, et le terrain numérique.



Ma candidature et quelques propositions

Elue depuis 2008 en tant que conseillère municipale, c’est ma 13ème année dans l’opposition. Je suis élue à la Cinor depuis 2014. Mon engagement dans ces élections départementales est la suite logique de mon engagement aux élections municipales où j’ai été qualifiée pour le second tour.

Avant d’être une femme politique, je suis une maman, et s’il est une situation qui me touche profondément c’est celle de nos jeunes. Comment pouvons-nous accepter que nos enfants traversent de telles difficultés ? Quand nous avons mis nos enfants au monde, que nous les avons fait grandir, ça n’était pas pour qu’un jour ils aient faim ! Aucune maman, aucun papa ne peut accepter que son enfant n’ait pas à manger! Mais tous les parents n’ont pas les moyens d’aider leurs enfants ou tous les enfants ne disent pas à leurs parents ce qu’ils traversent !

Il ne s’agit pas d’envoyer un colis fraîcheur, même si ça fait plaisir. Il faut agir dans la durée ! La situation est exceptionnelle : alors trouvons des solutions exceptionnelles ! Nous proposons de créer une allocation exceptionnelle de subsistance pour nos étudiants : 1000 euros versés sur 10 mois. Une aide pour manger qui s’ajouteraient aux dispositifs existants. Il faut arrêter d’agir au coup par coup. Les jeunes ont besoin de visibilité.

Et puis il y a la question du logement étudiant. Comment étudier à Saint-Pierre quand on habite Sainte-Marie, Saint-Denis ou viceversa ? Le logement est un enjeu majeur dans la politique de réussite éducative et de l’excellence ! 40% des familles vivent sous le seuil de pauvreté à La Réunion. Est-ce que leurs jeunes peuvent faire des études supérieures. Non ou très difficilement, car les loyers sont trop chers.

Mais il y a des solutions. Le conseil départemental possède des terrains. Mettons les à disposition des bailleurs sociaux pour construire des logements sociaux étudiants combinés à des foyers de jeunes travailleurs. Est-ce qu’on veut que nos jeunes soient diplômés ? Est-ce qu’on veut qu’ils trouvent un emploi et réussissent leur vie ? Alors bousculons nos habitudes, soyons volontaristes ! Cette crise nous oblige et nous offre la chance de faire autrement.

Nous avons des propositions. Que ce soit sur la cantine scolaire ou sur les missions locales nous aurons l’occasion de développer d’autres propositions pour notre jeunesse.



Les enjeux pour le Département de La Réunion sont majeurs. A mon sens il s’agit d’offrir un projet qui soit un projet que je nommerai de "protection de la population".

- Faire face à l’urgence sociale, proposer des mesures fortes pour protéger les familles dans leur diversité, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les jeunes.

- Faire face à l’urgence économique et associative, en soutenant et en maintenant le tissu économique et associatif.

- Au-delà de l’urgence, en parallèle de l’urgence il y a la construction de l’avenir. Des mesures à prendre pour développer et rendre attractif notre territoire, rendre notre population plus compétitive.

Que notre Département soit le pilote ou un partenaire, il doit s’efforcer de jouer son rôle dans un esprit de construction et de responsabilité.

La convention territoriale d’exercice concerté (CTEC) permet aux régions et départements qui le souhaitent de maintenir la possibilité d’un cofinancement pour les projets.

A nous de saisir de cette opportunité pour réaliser un projet cohérent et bénéfique à notre territoire et à l’ensemble de ses habitants.

Céline Sitouze