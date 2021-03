Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

L'association "Solidarité Étudiante 974" fait un travail essentiel à destination des étudiants réunionnais, la structure a mis en place une épicerie solidaire. En effet, l'association propose des repas et des produits à des tarifs préférentiels qui bénéficient à plus de 4 000 étudiants par mois. L'association compte 24 membres dont 4 salariés et une dizaine de personnes en service civique puis des bénévoles.

