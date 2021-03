L'officialisation des candidatures de Nassimah Dindar -Jean-François Hoareau sur le canton 2 de Saint-Denis le centre-ville, la montagne (8ème,15ème) et Bas de la rivière, Petit-île, nous montre que le PS continue son virage vers l'UDI très proche des macronistes et des libéraux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nous connaissons tous le parcours des Dindar en politique: amie de Jacques Chirac RPR et de Nicolas Sarkosy UMP, élue à la région avec Didier Robert, élue avec René Paul Victoria UMP aux municipales de 2001 contre le socialiste sortant Michel Tamaya, élue sénatrice 2017 liste de l’union de de la droite conduite par Nassimah Dindar, membre du Groupe Union Centriste-Sénat votant toutes les réformes injustes et impopulaires dont l’assurance chômage. Aujourd'hui le PS trahi encore les valeurs de la gauche pour s’allier avec la candidate de la droite dans l’attente du verdic de son procès du SDIS. Sachant que lors de la Présidentielle 2021 les Dindar et l’UDI vont sans aucun doute soutenir le candidat Macron.

Le FDGR appelle les électeurs et électrices du canton 2 à sanctionner cette alliance contre nature.Nassimah Dindar dit soutenir la candidature d’Ericka Bareigt aux Régionales alors qu’elle pourrait elle-même être la candidate de l’union de la droite aux Régionales alors que Didier Robert se trouve lui aussi dans l’attente de son procés des affaires des Musées Régionaux à ne plus comprendre ses alliances contre nature

Aret ek manze coson.

J’appelle les électeurs et électrices de Saint-Denis à soutenir Huguette BELLO pour les Régionales.

Jean-Paul Panechou

FDGR Saint-Denis