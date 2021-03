Le Président du conseil de surveillance de l'EPSMR M. Gérald Incana et sa Direction M. Laurent Bien peuvent être très satisfaits du résultat de la Haute Autorité de Santé(HAS), par décision du 23 février 2021, d'attribuer sans réserves ni recommandations, la certification de l'EPSMR en A.

De la sorte, la Certification mise en œuvre par la Haute Autorité de santé a eu pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et l'ensemble des prestations délivrées par les établissements de santé dont l’EPSMR. Elle tient compte notamment des organisations internes et de la satisfaction des patients. Il s'agit d'une procédure obligatoire qui intervient périodiquement tous les 4 ans.



Principe d’une démarche d’amélioration permanente de l’EPSMR, rapporte la HAS. Elle indique que l’EPSMR est l’un des rares établissements de santé mentale à être certifié A au niveau national. Ce résultat démontre si besoin, l’implication et la capacité de mobilisation des professionnels de l’établissement à travailler à l’amélioration permanente de la prise en charge et la sécurité du patient.

Reconnaissance pour les bonnes pratiques en santé mentale



Initialement classé en B, l’établissement a su démontrer à la HAS que des actions pertinentes ont été engagées par l’ensemble du personnel, dans une démarche de qualité durable. Et qu’aujourd’hui son classement en A, enseigne que la qualité et la sécurité des soins sont ancrées et centrées à jamais sur la prise en charge du patient et aux droits fondamentaux des patients.



Cet organisme a évalué principalement l’organisation d’Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) et de sa capacité à mettre en place les mécanismes lui permettant d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. Il s’agit d’un outil que l’on peut comparer à " l’ISO 9001 ". Le référentiel étant exclusif au métier de la santé et du médical de l’établissement de santé, à mettre en œuvre les bonnes pratiques en santé mentale.



Conclusion, soyez fiers hospitaliers de l’EPSMR de ce que vous avez déjà réalisé. Poursuivez cet engagement pour que la qualité du service à l’EPSMR soit pleinement à la hauteur de cette exigence. Cette certification A, souligne l’investissement de l’ensemble de la communauté hospitalière, médicale, paramédicales, soignante, administrative, techniques…Merci pour votre engagement d’un service public de qualité et d’améliorer encore plus l’image de la santé mentale à la Réunion.

Jean Claude Comorassamy