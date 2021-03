Ce jour mercredi 24 mars 2021 s'est tenu un conseil municipal à La Possession. Nous regrettons une fois de plus l'absence de l'opposition lors de ce conseil. Cette politique de la chaise vide en dit long sur l'implication citoyenne et politique de ces élus. Nous condamnons cette attitude qui laisse le champ libre à la majorité municipale. Sur ce point nous sommes toujours sans réponse concernant notre demande d'intégration de notre groupe politique à titre d'observateur aux conseils municipaux (Photo Vincent Rivière)

Aucun opposant n'a donc pu intervenir concernant le faible soutien aux associations de la commune. Certaines d'entre elles ont un rôle fort dans le tissu culturel et sportif à La Possession. Nous demandons officiellement à la majorité de revoir sa politique de valorisation envers les associations afin que les 101 associations demandeuses de subventions puissent maintenir leur niveau d'action.

D'autant plus qu'avec la crise sanitaire, les associations n'ont pas pu réaliser l'ensemble de leurs actions sur la commune. Nous regrettons également que la Région et l'IRT n'ont pas voulu participé au GIP groupement d'intérêt public concernant Mafate. La situation d'insularité de Mafate nécessite l'implication de tous les acteurs du développement et nous leur demandons de revoir leur position à ce sujet.