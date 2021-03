Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

L'information vient de tomber, le viaduc de la NRL, la route la plus chère du monde, sera livré officiellement mardi 30 mars. Le groupement Bouygues-Vinci ne précise pas que ce viaduc qui part de Saint-Denis, n'aboutit nulle part, les automobilistes ne pourront donc que le contempler de loin pendant de nombreuses années. Car c'est bien la précipitation avec laquelle le Président de Région a voulu lancer ce chantier qui est la cause de ce cuisant échec. Comment engager plus de deux milliards d'euros sur un projet de route alors que le Ministère de l'Écologie dès le mois d'octobre 2011, prévenait la Région que la question de la ressource en roches massives allait poser des problèmes insurmontables ?

