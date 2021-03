Chers frères et soeurs catholiques, nous entamons les derniers jours de carême avant Pâques. Si Dieu le veut, nous accueillerons bientôt dans nos édifices une foule de baptisées, qui ne peuvent venir régulièrement à la messe (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le nombre de fidèles va se multiplier par trois voire même par quatre, cela va débuter ce dimanche par les rameaux, la messe chrismale, la Sainte Cène, vendredi saint, la veillée pascale qui s’ouvrira le lendemain sur la messe de Pâques.

Mais on n’en est pas encore là…

Nous devons être très vigilants, faire très attention. La joie des retrouvailles, après les annulations de l’année dernière, ne doit pas nous faire oublier et négliger les gestes barrières.

Nos responsables religieux ont tout prévu et anticipé, en plus des protections habituelles, qu’il faut scrupuleusement respecter, telles que la désinfection des mains à l’entrée comme à la sortie des messes, ainsi que le nombre de 3 personnes par banc, beaucoup de paroisses ont rajouté en plus des célébrations habituelles, des messes le samedi matin, le dimanche soir et tous les jours de la semaine. Cela, afin de fluidifier le nombre de fidèles et de limiter la concentration de paroissiens dans un même espace en même temps.

Aussi avec le couvre-feu, les messes sont programmées plutôt que prévu 9/14/15/16 heures, renseignez-vous auprès de vos paroisses pour ne pas les rater et pour gérer vos emplois du temps.

Évitons d’aller dans d’autres paroisses éloignées de notre domicile, pour pouvoir retourner chez nous avant l’heure du couvre-feu et ne pas contribuer aux embouteillages de la période des fêtes.

Inutile de vous préciser qu’une messe c’est une messe, même si la durée est plus ou moins courte.

À tous ceux qui sont pratiquement présents à toutes les messes de l’année, s’il le faut, laissons nos places pour ceux qui viennent occasionnellement.

N’oublions pas avant, pendant et à la fin des cérémonies, pas de contact physique, évitons aussi les regroupements et les discussions, restons à bonne distance pour les souhaits de joyeuses Pâques. Arrivé à la maison, il est conseillé de mettre directement nos vêtements en machine, même s’il nous paraît encore propre.

Pour les confessions, afin de protéger les curés et nous même, le masque est important même si on est séparé d’une barrière en plexiglas.

Surtout, n’écoutez pas ceux qui appellent à la désobéissance et au non-respect de ces gestes de protection, vous l’avez constaté, beaucoup s’improvisent scientifiques. Les vrais nous disent qu’il faut faire très attention, même si on ne sait pas encore tout sur ce virus. Malgré les doutes, ces précautions doivent être impérativement respectées, parce que le nombre de malades et de morts lui est bien réel.

Donc, soyons exemplaires, faisons très attention pour ne pas déclencher un cluster.

Georges Donald Potola