Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Alors que la droite commence juste à sortir du bois, ce sont les maires de gauche qui squattent les plateaux télé et radio. Les candidats autoproclamés tentent de convaincre qu'ils ont bien le soutien des "Réunionnaises et des Réunionnais" comme ils disent, mais ils peinent à donner le moindre nom de renom. Le maire du Port semble content d'avoir pour soutien du fils du maire de Cilaos qui lui, soutient Mme Bello, on a les satisfactions que l'on peut. La maire de la Possession, plus modestement se contente du soutien de son premier adjoint, homme peu connu et certainement charmant mais qu'on voit mal la remplacer à la mairie (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

