Depuis votre élection en tant que Maire, les associations de commerçants vous a envoyé 4 courriers pour une demande de réunion de travail. Le dernier, date du 25 mars 2021. Jusqu'à aujourd'hui nous n'avons reçu aucune réponse officielle à nos courriers. C'est regrettable. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Aucune loi n’exige qu’un Maire reçoive ses administrés. Mais on a entendu à maintes reprises lors de votre campagne, " Hyper-proximité, Démocratie participative, L’humain c’est notre Capital ". Est-ce seulement des mots ?

Il paraît que vous ne voulez pas de nous recevoir car le centre ville lors de la dernière élection municipale n’avait pas voté pour vous et que vous réclamez le changement de président de l’UCD. Et comme cela n’a pas changé. Vous nous mettez hors circuit. Et même certains élus poussent certains commerçants à monter des associations. Diviser pour mieux régner.

On vous rappelle que vous êtes Maire de tous les dionysiens, les élections sont passées, et que nous devons travailler ensemble durant cette mandature pour le développement du centre ville.

Les associations de commerçants peuvent vous apporter une expertise de terrain non négligeable pour élaborer un plan de développement ou prendre des décisions. Avec cette crise COVID, nous avons encore plus besoin de notre Maire.

On nous dit que vous avez délégués les pouvoirs. Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons eu aucune réunion avec l’élue du centre ville.

Depuis le début de l’année, nous sommes en attente avec l’élu chargé de l’économie pour élaborer un plan d’animation et distribuer aux commerçants C’est pourquoi, nous vous sollicitons pour une réunion avec vous et vos délégués pour solutionner nos demandes.

Vous avez organisé une réunion pour partager vos grandes orientations le lundi 25 janvier 2021. Une invitation a été faite sous forme de tract. Mais ce n’est pas cela que nous voulions. Nous voulons une réunion de travail. Nous avons des propositions concrètes et nous voulons aboutir sur des décisions concrètes concernant le centre ville : Eclairage, transport, stationnement, sécurité, animation, sonorisation et aménagement, éducation…

Une ville se développe par l’économie. " Nou tien bon, Nou lachera pas pour les commerçants et artisans, pour la ville et pour les dionysiens "

Les associations de commerçants

UCD-EDE-Grand Marché-Collectif bas de la rue Maréchal Leclerc