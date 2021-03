Face à la persistance d'une situation sanitaire fortement dégradée en France, qui avait déjà bien compliqué le bon déroulement des élections municipales de 2020. Et, pour ne pas favoriser une nouvelle dégradation et un taux d'abstention record. Alors qu'il s'agisse en premier lieu de l'état de santé de toute une population. Que le député de St-Leu M. Jean Luc Poudroux vient d'interroger le gouvernement et de s'inquiéter à juste titre dans une tribune libre très pertinente me semble t-il, sur les moyens et méthodes à garantir la sécurité sanitaire pour le bon déroulement des futures élections de juin 2021.

En effet, il écrit que des mesures de protection et de sécurité renforcées seront nécessaires pour le bon déroulement des scrutins et il insiste sur les innovations à concevoir et à mettre en oeuvre. Il propose de l’anticipation à un peu plus de deux mois des élections. Qu’il s’agisse de l’extension de vote par procuration, repenser les réunions publiques, l’envoi des propagandes, professions de foi…etc, etc.

Mais, se pose aussi la pertinence de maintenir les élections au 13 et 20 juin 2021! De nombreuses raisons et d’incertitudes peuvent justifier à ce jour un report de ces élections. Les experts du conseil scientifique pensent que la situation s’aggravera durant les huit à douze semaines à venir. Et le Président Macron de dire en conférence de presse que " malheureusement le maître du temps, c’est le virus".

Les conseils scientifiques sont chargés de donner un avis

En attendant, dans la loi votée par le Sénat et à l’Assemblée Nationale, promulguée le 22 février 2021 de reporter les élections régionales et départementales qu’aux dimanches 13 juin et 20 juin 2021. Il a été prévu une clause de revoyure au décret publié au JO le 7 mars 2021. Qui vient de préciser qu’un nouveau report est encore possible, selon l’évolution de l’épidémie de covid-19. Le conseil scientifique viendra dans un rapport faire l’état de la crise sanitaire du pays et d'éclairer le président de la République sur la décision à prendre, de reporter ou pas les élections.

Quoiqu’il en soit, au regard du fonctionnement de nos deux collectivités concernées, conseil département et régional, la continuité institutionnelle ne semble pas être perturbée bien au contraire. Dernièrement, sous la présidence de M. Cyrille Melchior, la commission permanente a apporté son soutien au monde agricole, à l’environnement, le tourisme, les routes, l’insertion, l’éducation mais aussi le social, la culture, le sport….même une motion a été votée à l’unanimité pour l’acquisition des lots de vaccins Johnson and Johnson, réputé plus efficace contre le variant sud-africain. Et la commission permanente de la région sous la présidence de M. Didier Robert s’est prononcée sur la formation professionnelle et de l’apprentissage, de l’économie, de la culture, de l’aménagement et du développement du territoire, les aides aux associations...etc, etc.

A la lumière des dispositifs validés dernièrement encore, on peut dire que les instances actuelles fonctionnent toujours bien, puisqu’elles sont impliquées particulièrement dans la lutte contre le coronavirus et la dengue. Et qu’elles ont été exemplaires dans bien des domaines (jeunesse, personnes âgées...). On peut leur faire confiance en cas de report des élections ou pas, qu’elles mettront tout en œuvre des moyens matériels pour que les électeurs puissent s’exprimer en toute sécurité.

Bref, comme a conclu le Président Macron " Le maître du temps, c'est le virus malheureusement". Alors, attendons de voir ce que dira le conseil scientifique sous-peu si report ou pas.

Jean Claude Comorassamy