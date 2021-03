Le Collectif National de Génération.s, réuni le 26 mars 2021, a décidé de valider l'accord entre la Fédération PS de La Réunion et Génération.s La Réunion. Toujours porté par sa volonté de construire un large rassemblement de la Gauche et des Ecologistes pour les élections régionales de Juin 2021, Génération.s et ses militants réunionnais ont décidé de se joindre à l'appel d'Ericka Bareigts pour proposer à la population locale une liste rassemblant plusieurs partis de Gauche et des personnes qualifiées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ericka Bareigts est certes une femme d’engagement mais elle est surtout une femme compétente et qui agit au quotidien pour l’amélioration de nos conditions de vie. Nous sommes à un tournant majeur de notre avenir.

Est-ce que nous voulons encore construire des routes pour perdre notre temps dans les embouteillages ?

Est-ce que nous voulons encore proposer les mêmes solutions qu’hier qui nous mènent dans une impasse sociale ?

Est-ce que nous voulons encore envoyer notre jeunesse au Québec ou ailleurs sans retour possible ?

Est-ce que nous voulons encore subventionner à outrance des hôtels de luxe sans âme et peu d’emplois pour les Réunionnais ?

Est-ce que nous voulons encore d’un système qui nous éloigne des décisions ?

Est-ce que nous voulons encore une agriculture principalement tournée vers la canne qui nous le savons depuis plus de 20 ans n’est plus rentable, appauvri notre sol et ne permet pas une production suffisante de fruits et légumes pour nous tous?

De nombreux défis sont à relever et Génération.s participe activement à la construction de ce futur désirable avec six axes prioritaires en accord avec Ericka Bareigts:

- Donner les moyens humains et financiers à notre jeunesse pour son émancipation et son autonomie

- Réduire les inégalités entre quartiers en développant prioritairement les quartiers ruraux et populaires.

- Transformer notre agriculture en privilégiant une agriculture bio et les circuits courts

- Préparer La Réunion aux métiers d’Avenir

- Développer l’Economie Sociale et Solidaire grand pourvoyeur de bien-être social et d’équité

- Mettre en place une vraie Démocratie Participative à la Région

Nous appelons toutes les forces progressistes de La Réunion à se joindre à la liste d’Union portée par Ericka Bareigts.