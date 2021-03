Le CNFPT vient d'annoncer la nomination de Monsieur Mehdi Boukerrou au poste de directeur général de cet établissement concourant à l'emploi et à la formation des agents, et à l'accompagnement des collectivités territoriales. Sans préjuger des compétences de Monsieur Boukerrou, je ne peux que regretter cette décision prise alors même que de nombreux Réunionnais vivant sur notre territoire possèdent toutes les aptitudes pour diriger cet organisme.

Depuis plusieurs années, les élus locaux défendent le respect d’un principe : " à compétence égale, il convient de prioriser le savoir-faire local ". Force est de constater que ce principe n’a pas été respecté dans le cadre de cette nomination au regard des connaissances avérées des réalités de notre département.



Pourtant, il est indéniable que l'île compte des femmes et des hommes brillants, possédant de grandes qualités humaines et professionnelles pour assumer cette mission à responsabilité. Il est essentiel et ce, encore plus aujourd’hui, de privilégier le recrutement local d’autant plus dans la fonction publique qui se doit d’être exemplaire en termes d’inclusion, d’égalité des chances, et de prise en compte des réalités des territoires.



Je dénonce cette décision et demande instamment au CNFPT d’examiner à nouveau cette nomination en incohérence avec les discours prônés. En attendant la décision du CNFPT, le Département suspend sa participation au Conseil Régional d’Orientation.



Le Président du Conseil départemental