Je souhaiterais ici, comme beaucoup de Réunionnais m'indigner concernant la nomination d'un non natif du territoire au poste de directeur du CNFPT de La Réunion. Paris et le réseau métropolitain décident sans consulter les élus de la Réunion.

Un affront de plus via ce genre d'attitude et de comportement qui sont de moins en moins toléré par la population car encore une fois cela contribue à détruire la cohésion et le vivre ensemble sur notre territoire.

Encore un poste à responsabilité qui échappe aux réunionnais par le biais de réseaux. Un réseau très présent, puisqu'on les retrouvent entre autres dans nos hôpitaux ainsi que dans d’autres domaines. Le Crefom a raison de dénoncer le terme " présence sur le territoire " car beaucoup d’hexagonaux ont bien compris l’astuce en s’installant un peu à l’avance sur le territoire.

Je demande donc à M. Mehdi Boukerrou qui vient d’être nommé au poste de directeur du CNFPT Réunion de faire marche arrière par respect envers les Réunionnais et ceux qui s’investissent pour acquérir des compétences.

Le Crefom a raison une fois de plus en disant que les élus membres doivent aller plus loin car oui, il faut dénoncer, mais joindre les actes à la parole est nécessaire. Des actes qui peut-être redonneront de l’espoir aux Réunionnais victimes de privation de carrière et d’emploi.

Si le directeur n'agit pas de lui-même, la solution n’est surtout pas la démission des élus Réunionnais mais comme le Crefom, je demande aux élus (conseil Régional, conseil Départemental et des mairies) siégeant au CRO (conseil régional d’orientation) de suspendre leur participation, entrainant un blocage de cet organisme, afin d’obtenir l’annulation de cette nomination.

Jean-Hugues Ratenon

Député de la Réunion