J'apprends avec circonspection le remplacement de l'actuelle directrice régionale du CNFPT qui fait valoir ses droits à la retraite, par un fonctionnaire d'une administration déconcentrée d'Etat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il est étonnant de voir qu’un organisme censé gérer la formation des 42 000 agents de la Fonction Publique Territoriale de La Réunion ne promeuve pas un cadre territorial formé en son sein, avec une bonne connaissance des collectivités locales.



De plus, et selon les informations relayées par la presse, le remplaçant désigné par le Président du CNFPT, François Deluga, n’a qu’une connaissance sommaire de l’ancrage territorial et des spécificités de notre Département.



Enfin, la nomination d’un cadre de la fonction publique d’Etat éloigné des réalités locales par une autorité parisienne est un très mauvais signal envoyé à l’attention de nos étudiants et de nos jeunes réunionnais.



Serge HOAREAU, Président de l’Association des Maires du Département de la Réunion (AMDR)