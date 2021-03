La livraison du viaduc est une attente forte des Réunionnais, cependant ils ne se contenteront pas d'un morceau de route. Ce, d'autant que la portion la plus exposée aux éboulis se trouve être celle entre La Possession et la Grande Chaloupe.

Nous devons terminer ce chantier au plus vite, le terminer de la façon la plus pragmatique possible, en pesant les coûts et avantages économiques et écologiques, ainsi que les délais.



Une consultation des Réunionnais est une nécessité absolue concernant la méthode de travaux pour cette 2ème tranche: sur ce sujet majeur, nous devons entendre la voix des Réunionnais et suivre leur choix. Ainsi nous ne céderons jamais aux pressions des lobbies de toutes sortes (politiques, économiques, écologiques...).



Toutefois, n’oublions pas que la fin du chantier de la NRL ne signifie pas la fin des embouteillages sur l'île, à travers la priorité donnée depuis des décennies à la voiture individuelle qui est devenue notre réalité quotidienne ...

C'est la raison pour laquelle il nous faut développer un rail autour de l’île avec des connexions en bus ou téléphérique vers les hauts, tout en favorisant les déplacements à pied, à vélo, en covoiturage.



À tous ceux qui diront que cette vision est utopique, je répondrai ceci :

J’affirme qu’il faut enfin trouver des solutions pour faire et non plus des raisons pour ne pas faire. J’affirme que les Réunionnais sont capables d’évoluer dans leur mode de déplacement. J’affirme que notre devoir d’élus est de mettre en œuvre les infrastructures et systèmes permettant cette transition vers une mobilité apaisée" .



Vanessa Miranville