Ce mardi 30 mars, Didier Robert va inaugurer en grande pompe la première demi-route qui ne mène nulle part. C'est une triste première mondiale pour La Réunion : l'innovation n'est donc pas seulement dans les prouesses techniques de ce chantier hors norme... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C’est d’autant plus triste que Didier Robert se félicite de ses échecs. Malgré les effets de communication il ne pourra pas masquer le fiasco de la NRL, les Réunionnais ne sont pas dupes. Pourtant, cet échec était prévisible, il a lancé le chantier le plus cher du monde sans s’assurer de l’approvisionnement en roches. Il a menti sur le coût de la NRL, il avait promis que le chantier ne dépasserait pas les 1,6 milliard d’euros, aujourd’hui le coût de la NRL s’élève à plus de 2 milliards d’euros, des générations de Réunionnais seront endettés pour les cinquante prochaines années.

Il avait également promis une livraison totale de la NRL en 2020 ; nous sommes en 2021, et nous avons le droit seulement à une demi-route qui ne mène nulle part. Et c’est l’Etat et les contribuables Réunionnais qui devront payer le raccordement afin de limiter les dégâts.

Au grand dam des Réunionnais, le fiasco de la NRL n’est pas terminé. Ce semblant d’inauguration n’efface pas l’essentiel : quelle solution pour sortir de l’impasse et terminer un chantier si mal engagé ? Personne ne peut se réjouir d’une telle situation.



Huguette Bello, Présidente du PLR