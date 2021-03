Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Encore une fois un poste de responsabilité échappe aux réunionnais par le biais de réseaux. Le constat est réel. Les administrations et organisations nationales ont compris qu'il fallait détourner à leur profit le concept de " présence sur le territoire " en nommant des personnes en poste à La Réunion depuis peu et les hexagonaux ont compris aussi qu'il fallait s'installer d'abord et demander les postes après...

