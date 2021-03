Comme de nombreux élus et organisations, en mon nom et au nom de l'association Nou Lé Kapab, je tiens à dénoncer avec la plus grande fermeté la nomination de Monsieur Mehdi Boukerrou à la direction du CNFPT de La Réunion.

Même si des avancées sont à saluer sur la question de l’emploi local, force est de constater que de nombreux efforts restent à faire, et encore plus au sein du CNFPT Réunion. En septembre 2013, notre association s’était déjà mobilisée, en interpellant le délégué régional du CNFPT à l’époque, parce qu’une personne de l’extérieure était pressentie sur ce poste. Ce dernier avait alors interpellé la direction nationale du CNFPT et une réunionnaise avait pu être recrutée.

Le CNFPT Réunion fait donc l’objet de toutes les convoitises nationales depuis presque 8 ans et nous constatons que tous les moyens ont été mis en œuvre pour écarter, une nouvelle fois, une candidature Réunionnaise.

Sans remettre en cause les compétences de Monsieur Boukerrou, nous apprenons qu’il ne bénéficie pas d’ancrage local fort et qu’il n’est pas issu du parcours et de la formation du CNFPT de La Réunion.

Pire, comme en 2013, nous apprenons que des réunionnais, des cadres territoriaux compétents et avec de l’expérience avaient également postulé cette année. Une solide connaissance de La Réunion, de son environnement et des collectivités territoriales est une condition indispensable et non négociable au sein du CNFPT Réunion.

Dans le respect de La Réunion, de son histoire et de sa population, il est de la responsabilité de Monsieur Boukerrou de reconsidérer cette nomination et de reprendre son poste au sein de la DIECTTE Réunion, là où son recrutement peut d’ailleurs déjà susciter des questionnements.

Se pose une nouvelle fois le constat suivant : malgré les déclarations d’intentions, malgré les précédentes situations similaires qui n’ont pas manquées de susciter des indignations, il nous faut toujours batailler pour obtenir ce que les Réunionnais demandent légitimement : être respectés et travailler pour leur île. En réalité, l’instauration d’un rapport de force semble, encore en 2021, être la condition d’un recrutement local à compétences requises.

Enfin, il n’est pas normal d’avoir besoin, pour qu’un Réunionnais soit recruté à La Réunion, de mobiliser à chaque fois, médias, responsables politiques, économiques et sociaux.

Il est plus que temps d’ancrer le recrutement local comme une exigence, une priorité dans nos politiques publiques et au service de notre développement économique.

Gilles Leperlier

Président de Nou Lé Kapab

Adjoint-Maire de l’Etang-Salé