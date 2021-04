Je prends acte de la démission de Monsieur Mehdi Boukerrou au poste de Directeur régional du CNFPT de La Réunion. J'exprimais, il y a quelques jours, avec de nombreux élus de l'île, mon étonnement et mon opposition à une nomination décidée par des instances nationales, sans que ne soient valorisées les compétences locales ni la connaissance des spécificités de notre territoire, pourtant au coeur des missions du CNFPT. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

À travers un engagement de longue date, je mène un combat pour que les Réunionnaises et les Réunionnais bénéficient d'une égalité d'opportunités, de formations qui leur offrent des gains de compétences et que celles-ci soient valorisées dans leurs parcours professionnels. Le CNFPT doit, selon moi, y prendre toute sa part et offrir aux habitants de l'île cette perspective : cette nomination était dès lors un mauvais signal.

J'appelle les instances nationales du CNFPT à davantage associer les élus locaux au processus de désignation des instances locales : une consultation permettrait une meilleure prise en compte des spécificités de notre territoire et participerait au développement de l'encadrement local.

Renforcer les compétences et développer l'encadrement local est un axe fort de la loi Égalité réelle Outre-mer : plusieurs dispositifs y concourent aujourd'hui dans les territoires ultramarins. Ensemble, mobilisons-nous pour former les personnes aux compétences et responsabilités nécessaires pour construire l'avenir de La Réunion, et valorisons les comme il se doit : c'est là le fondement de l'épanouissement professionnel de chacun et de l'égalité républicaine.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis