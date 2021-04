Je prends note de la décision du nouveau directeur du CNFPT Réunion de renoncer à son poste. C'est une décision qui va ramener de la sérénité dans un contexte électoral, malheureusement propice à des prises de position démagogique.

Je déplore que cette affaire ait mis en difficulté un homme, sa famille et aussi une institution. Il s’agit d’un sujet sensible et primordial qui aurait mérité un travail de fond.

Dans mon rapport que j’ai remis au Président de la République en 2013, j’avais déjà identifié cette problématique, à savoir : le manque d’information et de transparence sur les emplois dans les Outre- Mers.

Je proposais notamment de créer une structure de suivi des emplois qui permettrait de faire une analyse des postes pourvus l’année précédente et une gestion prévisionnelle des postes à pourvoir. Cette structure serait notamment dotée d’un comité de pilotage regroupant les principales directions des administrations ainsi que l’INSEE, Pôle-Emploi et des représentants des entreprises. Cette base de données serait alors consultable mettant fin ainsi à l’opacité dénoncée.

Il appartient donc aujourd’hui, à chaque responsable politique, de porter cette proposition n°2, figurant dans mon rapport sur la Régionalisation de l’Emploi pour la rendre enfin opérationnelle et ce, dans les meilleurs délais