Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 33 minutes

La nomination du nouveau directeur du CNFPT- délégation Réunion vient d'être rendu publique. L'UNSA ne peut y rester indifférente et tient à rappeler sa position concernant la

politique de l'emploi à la Réunion : " A compétences égales, priorité au recrutement local ". Un tel poste, à une période révolue, ne pouvait être pourvu par un cadre issu du tissu local, et ce, faute de candidats disposant du niveau requis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

La nomination du nouveau directeur du CNFPT- délégation Réunion vient d'être rendu publique. L'UNSA ne peut y rester indifférente et tient à rappeler sa position concernant la

politique de l'emploi à la Réunion : " A compétences égales, priorité au recrutement local ". Un tel poste, à une période révolue, ne pouvait être pourvu par un cadre issu du tissu local, et ce, faute de candidats disposant du niveau requis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.