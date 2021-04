Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

"Monsieur le Ministre, après une grande période de sécheresse sur l'année 2020, . mobilisation du Comité Départemental d'Expertise à plusieurs reprises a pu faire un état des cultures. L'évaluation a été validée le 11 février 2021 et transmise au Préfet. Dans cette évaluation, nous avons soulevé de nombreuses incohérences dont . positionnement des stations météorologiques dans Ille. Il faut souligner cette situation atypique des trois communes (Petite-115, Saint-Joseph et Saint-Philippe) qui sont exclus uniquement sur des données météorologiques. Sur la commune de Saint-Philippe, les trois stations sont situées entre 500 et 2 300 mètres d'altitude et pour une grande partie en dehors des zones de production. (Photo : Chambre d'Agriculture)

