Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Je tiens à remercier Mr Bachil Valy maire de l'Entre-deux et réfèrent de la république en marche pour la confiance qu'il m'apporte en me nommant référente adjointe. En tant que référente territoriale adjointe chargée de la communication et du porte-parolat, je félicite Mr Ranjit CAMALON, jeune talent de la République En Marche pour sa nomination comme porte-parole.

Je tiens à remercier Mr Bachil Valy maire de l'Entre-deux et réfèrent de la république en marche pour la confiance qu'il m'apporte en me nommant référente adjointe. En tant que référente territoriale adjointe chargée de la communication et du porte-parolat, je félicite Mr Ranjit CAMALON, jeune talent de la République En Marche pour sa nomination comme porte-parole.