Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Je prends note de la décision du nouveau directeur du CNFPT Réunion de renoncer à son poste. C'est une décision qui va ramener de la sérénité dans un contexte électoral, malheureusement propice à des prises de position démagogique. Je déplore que cette affaire ait mis en difficulté un homme, sa famille et aussi une institution. Il s'agit d'un sujet sensible et primordial qui aurait mérité un travail de fond. Dans mon rapport que j'ai remis au Président de la République en 2013, j'avais déjà identifié cette problématique, à savoir : le manque d'information et de transparence sur les emplois dans les Outre-Mers. (Photo d'illustration rb/www.preunion.com)

