Suite aux annonces faites par le Préfet et l'ARS, j'ai le sentiment que la stratégie des " petits pas " funestes adoptée par l'Etat, sera fatale pour bon nombre de nos restaurateurs Saint-Pierrois. (Photo Emmanuel Doulouma)

Il y a un mois, l’Etat nous imposait un couvre-feu face à la propagation de l’épidémie sur l’île. Aujourd’hui, alors que notre capacité hospitalière frôle la saturation, de nouvelles restrictions sont mises en place, comme la fermeture des bars et restaurants, avec une possibilité de confinement dans 15 jours. Si ce scénario devait se préciser, l’asphyxie des activités économiques de nos restaurateurs locaux durera au total deux mois. Cette situation est inadmissible alors qu’il aurait été possible d’adopter une mesure radicale avec 15 jours de confinement aux dernières vacances scolaires. Cette solution s’applique d’ailleurs à la France Hexagonale.

Les petits commerçants Saint-Pierrois sont déjà en grandes difficultés financières et " i achev pez su zot gosier " ! Les restaurateurs ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux en faisant part de leurs craintes pour la survie de leur entreprise après l’annonce du préfet.

Combien devront encore mettre la clef sous la porte ?

Combien devront renvoyer leurs salariés ?

Combien devront encore se serrer la ceinture ?

Je dénonce une gestion mole, inefficace et incohérente de cette crise sanitaire basée sur une stratégie nécrosée, timorée et contreproductive qui entraine la mort à petit feu de nos acteurs économiques et culturels " peï " pendant que notre système de soin passe dans le rouge !

Je demande à l’ensemble de la classe politique locale de reprendre la main et d’interpeller les autorités étatiques sur ces choix désastreux de la gestion de la crise sanitaire.

Je demande également au Maire de Saint-Pierre et Président de la CIVIS d’être réactif et d’activer immédiatement, avec l’ensemble des partenaires publics, des leviers d’accompagnements solidaires à destination des petits acteurs économiques de notre commune.



Emmanuel DOULOUMA

Porte-Parole de Saint-Pierre + Verte