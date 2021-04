Hubert Gerbeau, historien, éminent spécialiste de l'histoire de l'esclavage à Bourbon, vient de disparaître. En mon nom personnel et au nom de l'ensemble des conseillers départementaux, je tiens à m'incliner devant sa mémoire et à dire à sa famille nos plus sincères regrets (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au sein de l’Université de La Réunion, où il aura contribué à la formation intellectuelle de plusieurs générations d’étudiants, et même après l’avoir quittée, durant toute sa carrière d’enseignant et longtemps après l’avoir achevée, Hubert Gerbeau aura consacré un inlassable travail de recherche et d’écriture à la connaissance du fait esclavagiste dans notre Île.



Son œuvre pionnière, rigoureuse, scientifique - dont témoignent de nombreux ouvrages et que sa thèse sur l’Esclavage à Bourbon aux XIXè et XXè siècles a consacrée en 2005 - restera certainement une référence.



L’Assemblée départementale a connu avec Hubert Gerbeau des échanges riches et confiants. C’est ainsi qu’après avoir fait partie du comité d’organisation des 150 ans de l’abolition de l’esclavage en 1998, il avait accepté en 2018 d’être membre d’honneur du Comité scientifique du futur Musée de Villèle, musée de l’Habitation et de l’Esclavage.

Le portail numérique Histoire et mémoires de l’esclavage à La Réunion, auquel il a contribué, lui rend dès à présent hommage.



Cyrille Melchior

Président du Département