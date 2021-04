Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

En 2017, lors de la dernière présidentielle, j'ai " voulu changer le monde mais c'est le monde qui m'a changé " (Ettore Scola) . Comme beaucoup, j'ai cru en 2017 que les choses allaient changer pour les Réunionnais, que nos indicateurs fléchiraient. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, 40 % de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté, le chômage repart à la hausse avec 25% des Réunionnais qui sont sans emploi, 100 000 personnes qui sont mal logées... Ces indicateurs auraient pu être différents si la Réunion avait été considérée et si des moyens avaient été mis sur notre territoire. Au contraire, nous avons beaucoup perdu. De mon côté, on ne m'y prendra plus...

