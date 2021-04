Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

S'agissant de l'artisanat, tout l'enjeu est de sauvegarder nos traditions et de revitaliser nos savoir-faire. Nous devrons nous concentrer sur la formation aux métiers de l'artisanat et plus particulièrement sur la formation des formateurs. Nous devrons aussi accorder une attention particulière à la reprise d'activité d'artisanat. Nous aurons également à travailler au développement des filières artisanales en donnant la possibilité à nos artisans d'innover et de revisiter l'artisanat traditionnel.

