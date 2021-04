Un sondage Odoxa Backbone Consulting pour Franceinfo et le Figaro publié le jeudi 25 mars 2021, nous enseigne que 71% des Français approuveraient un report des élections Régionales et Départementales en raison de la situation sanitaire actuelle.

Néanmoins, malgré tous les nuages de cette crise sanitaire qui semblent obscurcir l’horizon. L’avis du Conseil scientifique vient d’insuffler un petit vent d’optimisme et une lueur d’espoir à travers les vaccins. Explicitant pour ces élections "l'état de l'épidémie de Covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte, ainsi sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins, en préconisant la vaccination de tous les assesseurs des bureaux de vote, le renforcement d’un protocole des campagnes électorales…etc ", si les élections sont maintenues le 13 et 20 juin.

Au moment même, où la fronde de certains élus s’élève contre un nouveau report des élections Régionales et Départementales de juin, disant que " la Démocratie ne doit pas être confinée " source bfmtv.

A contre-pied, le président de LREM (La République En Marche) de l’Assemblée nationale Richard Ferrand s’est prononcé ce jeudi en faveur d’un report des élections Régionales et Départementales à octobre en raison de l’épidémie de Covid-19, soutenant même une position inverse à celle de son parti.

L’arme de cette guerre la couverture vaccinale

Pour le Président du Modem François Bayrou, lui considère qu’il faut à nouveau les décaler. Il pointe notamment la question des assesseurs, qui selon les recommandations du Conseil Scientifique devraient être vaccinés pour une bonne sécurité sanitaire (bfmtv).

Alors, si la majorité des Français pense que la santé est un bien trop précieux qu’il faut la préserver coûte que coûte. Ne faut-il pas écouter un peu plus les citoyens ?

A croire que les élections de juin ne sont pas l’épicentre pour la population, mais bien la santé qui se trouve au cœur de leurs préoccupations.

En finalité, malgré ce contexte difficile, il faut savoir dépassionner le débat futur, en cultivant l’optimisme, la clarté et le rassemblement pour cette grande cause qui reste la santé. L’espoir réside surtout, en dehors les gestes barrières, protocole renforcé et adapté, en une couverture vaccinale qui continue de progresser et élargie à tous. C’est le grand combat que nos élus doivent mener à l’Assemblée et au Sénat pour vaincre ce virus.

Jean Claude Comorassamy