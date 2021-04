Nous apprenons la nomination à l'ODEADOM de Madame Sylvie LEMAIRE, en effet : Par arrêté du ministre des outre-mer et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation en date du 1er avril 2021, est nommée membre du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outremer au titre de représentante de la production, de la transformation, de la coopération et du commerce des produits agricoles : - Mme Sylvie LEMAIRE, en remplacement de M. Joël SORRES.

S’agit-il d’un poisson d’Avril fait aux outre mers ? qui est Madame Sylvie LEMAIRE ? : Administratrice de " feu la Banque de La Réunion ", et impliquée dans l’économie réunionnaise en tant que déléguée générale du seul industriel TEREOS, seul membre du Syndicat du sucre de La Réunion. Elle représente donc la seule société sucrière de La Réunion dans les discussions institutionnelles et partenariales avec l’État, la Commission européenne, les collectivités locales ou encore les commissions paritaires.

A quel titre représente-t-elle le monde agricole, coopératif et des commerces de produits agricoles ? Quelques soient ses mérites personnels et ses compétences propres, en tant que réunionnaise nous confirmons que Me Sylvie LEMAIRE puisse être reconnue pour ses qualités professionnelles à titre industriel.

Cependant, nous sommes surpris de sa nomination au titre de la coopération agricole Réunionnais au conseil d’administration de l’ODEADOM ?

- Quelles ont été les propositions de candidats de la profession agricole réunionnaise ?

- N’y avait-il pas de candidats plus représentatif du monde agricole ?

- La coopération agricole n’a-t-elle pas proposée un candidat plus apte à parler pour le monde agricole plutôt que pour le seul syndicat du seul usinier réunionnais ?

- Sur quelles pressions et la volonté de qui le monde agricole des outremers est représenté par un " industriel sucrier " ?

En effet les Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés. A quelle moment y-a-t-il eu concertation et avis des préfets concernés, sur propositions du monde agricole et notamment de la coopération ?

Or nous savons de source sure que d’autres propositions ont été faites pour que la profession agricole soit représentée au titre de la coopération mais par des producteurs locaux.

Nous avons ainsi la preuve que le lobby industriel fait feu de tous bois pour placer ses représentants a tous les niveaux locaux et nationaux de décision

Cette nomination est une mascarade, un coup de force des sucriers pour imposer leurs points de vue et décider seuls des orientations non seulement de la politique cannière mais aussi de la politique des filières agricoles des outres- mers...

A l’heure où la PAC est en cours de négociation au plus haut niveau, voici le coup de Jarnac des sucriers : imposer en " misouk " une des leurs au sein du Conseil d’Administration de l’ODEADOM !!!

La CGPER s’oppose fermement à la manière dont cette nomination qui a été imposée au détriment des légitimes représentant des filières agricoles Réunionnaise

Nous ne comprenons pas

- Comment Monsieur Le Préfet a pu approuver ce coup de force du syndicat des fabricants de sucre,

- Comment le ministère de l’agriculture a t’il pu confirmer cette nomination non représentative et sous influence et non conforme à l’esprit des textes régissant l’Odeadom

Nous somme convaincu qu’une telle nomination est illégitime non règlementaire voire illégale A l’heure où l’agriculture Réunionnaise travaille sur

- La diversification agricole

- L’autonomie alimentaire

- La transition citoyenne écologique

- La nouvelle PAC qui privilégiera une agriculture durable et diversifiée

Comment a-t-on pu faire croire que le syndicat des fabricants de sucre est une coopérative et qu’il serait à ce titre représentatif des planteurs, alors qu’aucun agriculteur ne siège au sein du CA de Téréos Réunion !!!

Comment ne pas se poser la question d’un fonctionnement néo colonialisme de l’administration dans nos Régions d’outre-mer ?

Comment peut-on penser que le monde agricole des DOM sera bien défendu alors que la nouvelle déléguée ne représente que les intérêts des fabricants du sucre de la Réunion ?

Cette opération est un coup de Jarnac, un coup de force du lobby sucrier et malheureusement pas un heureux Poisson d’Avril !

L’ODEADOM est un outil est trop important pour laisser au seul sucrier de la Réunion le pouvoir de décider pour les agriculteurs organisés ou non .

En conséquence la CGPER

1 Refuse la représentation de MM Lemaire Sylvie en tant que représentante de la coopération agricole Réunionnaise

2 Demande a Monsieur le Préfet de revenir sur cette nomination

3 Demande a l’ODEADOM de suspendre cette nomination

4 Demande à M le Préfet de recevoir rapidement les représentants de la CGPER sur ce dossier afin de réexaminer les procédures qui ont abouti à cette ineptie et mettre en place des procédures de nomination plus démocratiques et surtout professionnellement réalistes et plus conformes à la représentation réelle des filières concernées.

Nous voulons et nous nous battrons pour une vraie représentation du monde agricole réunionnais au sein du Conseil d’Administration de l’ODEADOM !

Jean Michel MOUTAMA

Président de la CGPER