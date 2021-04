A l'audience du 1er avril 2021, et sur les conseils de son avocat, la commune de Le Port s'est désistée de l'action en diffamation engagée en août 2019 à l'encontre de Madame Gador. Il s'agissait de faire condamner les propos qu'elle avait tenus à l'encontre de la Ville dans le cadre de l'action des petits déjeuners, qualifiés injustement et en des propos fallacieux par elle, comme nuisibles pour nos enfants. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les motifs de ce désistement tiennent uniquement à ce que les faits poursuivis étaient désormais prescrits.



En effet, le jugement de renvoi n'ayant pas été signifié à Mme GADOR par le greffe du tribunal, notre action dès lors, était atteinte de prescription.



ll faut retenir qu’en matière de presse, le délai est volontairement très court, à savoir trois mois. Nulle n'a été notre volonté de nous soustraire à un quelconque jugement, bien au contraire.



Il convient de souligner enfin que ce désistement a été accepté par Madame Gador lors de cette audience sans nulle autre contestation.



Par ailleurs, si cette dernière s’interroge sur le caractère abusif des procédures intentées par la Ville à son encontre, il est à noter que sur 4 affaires dans laquelle Mme GADOR est partie prenante, une seule, celle des petits déjeuners, implique la Ville en qualité de demandeur.



Au-delà de vaines polémiques, nous retiendrons que les propos initialement tenus par Madame Gador étaient infondés et que les enfants de la Ville du Port bénéficient dans leurs établissements scolaires de repas sains et équilibrés.



Nous poursuivrons inlassablement celles et ceux qui porteront atteinte à l'intégrité des Portois.



La municipalité du Port