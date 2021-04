Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Notre camarade Salim Nana-Ibrahim, secrétaire de la section PS de Saint-Paul, élu municipal, nous a fait part de sa volonté de former un binôme avec une collègue PLR de la majorité municipale saint-pauloise, pour les départementales des 20 et 27 juin prochains dans le canton 17. Nous avons bien entendu validé cette démarche qui est une reconnaissance de la force politique que représente le PS à Saint-Paul et sur ce canton, du travail de nos camarades Salim Nana-Ibrahim, Roxane Pausé et Sébastien Guyon au sein de la majorité et dans de développement de la section.

Notre camarade Salim Nana-Ibrahim, secrétaire de la section PS de Saint-Paul, élu municipal, nous a fait part de sa volonté de former un binôme avec une collègue PLR de la majorité municipale saint-pauloise, pour les départementales des 20 et 27 juin prochains dans le canton 17. Nous avons bien entendu validé cette démarche qui est une reconnaissance de la force politique que représente le PS à Saint-Paul et sur ce canton, du travail de nos camarades Salim Nana-Ibrahim, Roxane Pausé et Sébastien Guyon au sein de la majorité et dans de développement de la section.