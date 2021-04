Solidaires Finances Publiques Réunion dénonce fermement la signature de la charte du Nouveau réseau de proximité à la Réunion prévue aujourd'hui qui attestera d'une fusion des Trésoreries avec des suppressions d'emploi à très court terme et donc un amoindrissement du service rendu au public sous couvert de plus de proximité . C'est par la presse que nous avons appris la date de cette signature !!!

La DRFIP ment aux élus en les assurant d’un service constant, ment aux usagers en leur vendant une simplification qui sera surtout une dégradation du service rendu, ment sur sa capacité à tout gérer comme, voire mieux qu’ avant alors que nos moyens humains et techniques sont en forte diminution et nous obligent à ne traiter que les urgences .

Par ailleurs, et ce malgré les promesses et les engagements de notre Direction dans le dialogue social, notre organisation , qui étaient prête à entrer en discussion et en échanges et souhaitait surtout travailler sur la faisabilité du nouveau réseau a été clairement laissée à l’écart, et seules deux réunions en 2 ans se sont tenues .

Tout le travail que nous avons fait dès le début auprès des élus, des collègues, de la presse, de la Direction Générale, pour alerter sur les manquements de cette réforme a été méprisé . Les quelques évolutions obtenues mais qui restent insuffisantes, l’ont été en raison de la pression considérable que nous avons mise sur notre Direction locale, et aujourd’hui, elle nous évince alors que nous abordons la mise en œuvre finale .

Rien n’est prêt, rien n’est débattu dans la transparence, rien ne nous garantit le bon fonctionnement de ce nouveau réseau , rien ne nous laisse penser que le service public rendu à l’usager sera maintenu ou amélioré , bien au contraire .

La période COVID nous a démontré que notre administration n’a qu’une ambition, jeter les usagers hors de nos portes ( actuellement nos CFP sont fermés au public en pleine période de campagne d’Impôt sur le revenu), et supprimer de l’emploi public , ramener tout à la dématérialisation en oubliant volontairement les usagers les plus fragiles et en fermant les yeux sur les réels problèmes de réseau que connaît la Réunion et tout particulièrement celui de la DRFIP .

Elle a servi en plus de prétexte à moins de discussions, de réunions, de groupes de travail , et donc a permis de contourner le dialogue social.

La conclusion et les faits sont clairs :Le Nouveau Réseau de Proximité a été acté hors de toute concertation avec les personnels et les usagers du service public .



Le 16 Avril 2021

Solidaires Finances Publiques 974