Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Arts de La Réunion perdent un talent exceptionnel ; Gilbert Clain, le sculpteur est décédé. L'héritage qu'il nous laisse est un zarlor qui honore et inscrit notre île avec grandeur et beauté dans l'Histoire des Arts de l'Ocean Indien. Mes condoléances à sa famille, ses proches et aux acteurs culturels qui perdent un des leurs.

Les Arts de La Réunion perdent un talent exceptionnel ; Gilbert Clain, le sculpteur est décédé. L'héritage qu'il nous laisse est un zarlor qui honore et inscrit notre île avec grandeur et beauté dans l'Histoire des Arts de l'Ocean Indien. Mes condoléances à sa famille, ses proches et aux acteurs culturels qui perdent un des leurs.